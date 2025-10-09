Wie Start-ups teure Fehler bei der Produktion vermeiden (FOTO)

Sankt Anna am Aigen (ots) - Der Weg vom Prototyp zur marktreifen Serie ist für

viele Gründer voller Stolperfallen. Unklare Anforderungen, überteuerte

Lieferanten oder fehlende Skalierbarkeit können Projekte zum Scheitern bringen,

noch bevor das Produkt überhaupt auf dem Markt ist. Dabei ließen sich viele

dieser Probleme mit einer klugen Produktionsstrategie frühzeitig entschärfen.



Wer zu spät an die Fertigung denkt, zahlt am Ende doppelt, nämlich mit Geld und

Nerven. Gerade bei kleinen Stückzahlen und individuellen Anforderungen ist es

entscheidend, bereits in der Entwicklungsphase auf die richtige

Industriepartnerschaft zu setzen. Dieser Beitrag verrät, worauf Start-ups achten

sollten und wie man vom ersten Konzept aus direkt in die Serienreife denkt.









Gleich zu Beginn müssen Gründer eine zentrale Entscheidung treffen: die Wahl des

passenden Lieferanten. Große Unternehmen neigen dazu, kleine Kunden nicht

ernsthaft zu priorisieren, während sehr kleine Anbieter häufig an Kapazitäten

oder Erfahrung fehlen. Daher ist ein Partner wichtig, der das Geschäftsmodell

versteht, flexibel auf besondere Anforderungen eingeht und alle notwendigen

Zertifikate vorweisen kann. Praktisch ist zudem eine gewisse räumliche Nähe,

denn kurze Wege erleichtern Abstimmungen und verhindern Missverständnisse.



Gleichzeitig sollten Gründer klären, ob sie auf einen Systemlieferanten mit

Komplettlösung setzen oder mehrere spezialisierte Einzellieferanten bevorzugen.

Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen.



Von der Entwicklung zur Serienfertigung



In der Phase des "Design for Manufacturing" entscheidet sich, ob ein Produkt

effizient und fehlerfrei in Serie überführt werden kann. Hier ist es wichtig,

dass Lieferanten technische Daten wie Zeichnungen oder Spezifikationen

vollständig und nachvollziehbar bereitstellen. Häufig ergeben sich in dieser

Phase Verbesserungsvorschläge, die durchaus sinnvoll sein können - sie müssen

jedoch transparent kalkuliert und dokumentiert werden, um spätere

Preiserhöhungen zu vermeiden.



Viele Projekte scheitern nicht an der Idee, sondern an der Überführung in die

Serienproduktion. Deshalb ist es ratsam, von Beginn an ein strukturiertes

Vorgehen sicherzustellen und die Produktionsschritte gemeinsam mit dem Partner

detailliert zu planen.



Typische Fallstricke vermeiden



Neben der Wahl des richtigen Lieferanten gibt es eine Reihe weiterer Risiken,

die Start-ups im Blick behalten sollten:



- Produktionsstätten: Wer nicht weiß, wo produziert wird, läuft Gefahr, mit

Qualitätsproblemen oder ethischen Bedenken konfrontiert zu werden. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





