    Von der Idee zum Produkt

    Wie Start-ups teure Fehler bei der Produktion vermeiden (FOTO)

    Sankt Anna am Aigen (ots) - Der Weg vom Prototyp zur marktreifen Serie ist für
    viele Gründer voller Stolperfallen. Unklare Anforderungen, überteuerte
    Lieferanten oder fehlende Skalierbarkeit können Projekte zum Scheitern bringen,
    noch bevor das Produkt überhaupt auf dem Markt ist. Dabei ließen sich viele
    dieser Probleme mit einer klugen Produktionsstrategie frühzeitig entschärfen.

    Wer zu spät an die Fertigung denkt, zahlt am Ende doppelt, nämlich mit Geld und
    Nerven. Gerade bei kleinen Stückzahlen und individuellen Anforderungen ist es
    entscheidend, bereits in der Entwicklungsphase auf die richtige
    Industriepartnerschaft zu setzen. Dieser Beitrag verrät, worauf Start-ups achten
    sollten und wie man vom ersten Konzept aus direkt in die Serienreife denkt.

    Den richtigen Produktionspartner auswählen

    Gleich zu Beginn müssen Gründer eine zentrale Entscheidung treffen: die Wahl des
    passenden Lieferanten. Große Unternehmen neigen dazu, kleine Kunden nicht
    ernsthaft zu priorisieren, während sehr kleine Anbieter häufig an Kapazitäten
    oder Erfahrung fehlen. Daher ist ein Partner wichtig, der das Geschäftsmodell
    versteht, flexibel auf besondere Anforderungen eingeht und alle notwendigen
    Zertifikate vorweisen kann. Praktisch ist zudem eine gewisse räumliche Nähe,
    denn kurze Wege erleichtern Abstimmungen und verhindern Missverständnisse.

    Gleichzeitig sollten Gründer klären, ob sie auf einen Systemlieferanten mit
    Komplettlösung setzen oder mehrere spezialisierte Einzellieferanten bevorzugen.
    Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen.

    Von der Entwicklung zur Serienfertigung

    In der Phase des "Design for Manufacturing" entscheidet sich, ob ein Produkt
    effizient und fehlerfrei in Serie überführt werden kann. Hier ist es wichtig,
    dass Lieferanten technische Daten wie Zeichnungen oder Spezifikationen
    vollständig und nachvollziehbar bereitstellen. Häufig ergeben sich in dieser
    Phase Verbesserungsvorschläge, die durchaus sinnvoll sein können - sie müssen
    jedoch transparent kalkuliert und dokumentiert werden, um spätere
    Preiserhöhungen zu vermeiden.

    Viele Projekte scheitern nicht an der Idee, sondern an der Überführung in die
    Serienproduktion. Deshalb ist es ratsam, von Beginn an ein strukturiertes
    Vorgehen sicherzustellen und die Produktionsschritte gemeinsam mit dem Partner
    detailliert zu planen.

    Typische Fallstricke vermeiden

    Neben der Wahl des richtigen Lieferanten gibt es eine Reihe weiterer Risiken,
    die Start-ups im Blick behalten sollten:

    - Produktionsstätten: Wer nicht weiß, wo produziert wird, läuft Gefahr, mit
    Qualitätsproblemen oder ethischen Bedenken konfrontiert zu werden.
