Von der Idee zum Produkt
Wie Start-ups teure Fehler bei der Produktion vermeiden (FOTO)
Sankt Anna am Aigen (ots) - Der Weg vom Prototyp zur marktreifen Serie ist für
viele Gründer voller Stolperfallen. Unklare Anforderungen, überteuerte
Lieferanten oder fehlende Skalierbarkeit können Projekte zum Scheitern bringen,
noch bevor das Produkt überhaupt auf dem Markt ist. Dabei ließen sich viele
dieser Probleme mit einer klugen Produktionsstrategie frühzeitig entschärfen.
Wer zu spät an die Fertigung denkt, zahlt am Ende doppelt, nämlich mit Geld und
Nerven. Gerade bei kleinen Stückzahlen und individuellen Anforderungen ist es
entscheidend, bereits in der Entwicklungsphase auf die richtige
Industriepartnerschaft zu setzen. Dieser Beitrag verrät, worauf Start-ups achten
sollten und wie man vom ersten Konzept aus direkt in die Serienreife denkt.
Den richtigen Produktionspartner auswählen
Gleich zu Beginn müssen Gründer eine zentrale Entscheidung treffen: die Wahl des
passenden Lieferanten. Große Unternehmen neigen dazu, kleine Kunden nicht
ernsthaft zu priorisieren, während sehr kleine Anbieter häufig an Kapazitäten
oder Erfahrung fehlen. Daher ist ein Partner wichtig, der das Geschäftsmodell
versteht, flexibel auf besondere Anforderungen eingeht und alle notwendigen
Zertifikate vorweisen kann. Praktisch ist zudem eine gewisse räumliche Nähe,
denn kurze Wege erleichtern Abstimmungen und verhindern Missverständnisse.
Gleichzeitig sollten Gründer klären, ob sie auf einen Systemlieferanten mit
Komplettlösung setzen oder mehrere spezialisierte Einzellieferanten bevorzugen.
Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
Von der Entwicklung zur Serienfertigung
In der Phase des "Design for Manufacturing" entscheidet sich, ob ein Produkt
effizient und fehlerfrei in Serie überführt werden kann. Hier ist es wichtig,
dass Lieferanten technische Daten wie Zeichnungen oder Spezifikationen
vollständig und nachvollziehbar bereitstellen. Häufig ergeben sich in dieser
Phase Verbesserungsvorschläge, die durchaus sinnvoll sein können - sie müssen
jedoch transparent kalkuliert und dokumentiert werden, um spätere
Preiserhöhungen zu vermeiden.
Viele Projekte scheitern nicht an der Idee, sondern an der Überführung in die
Serienproduktion. Deshalb ist es ratsam, von Beginn an ein strukturiertes
Vorgehen sicherzustellen und die Produktionsschritte gemeinsam mit dem Partner
detailliert zu planen.
Typische Fallstricke vermeiden
Neben der Wahl des richtigen Lieferanten gibt es eine Reihe weiterer Risiken,
die Start-ups im Blick behalten sollten:
- Produktionsstätten: Wer nicht weiß, wo produziert wird, läuft Gefahr, mit
Qualitätsproblemen oder ethischen Bedenken konfrontiert zu werden.
