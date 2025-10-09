MOVEtogether – Best of FT knackt 100-Millionen-Marke

Fast genau drei Jahre nach ihrem Marktstart am 19. Oktober 2022 haben die Moventum-Produkte MOVEtogether – Best of FT einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Das verwaltete Vermögen hat erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke überschritten. Bei MOVEtogether – Best of FT kooperieren Moventum und Phoenix Investors exklusiv für Österreich, die Slowakei und Tschechien.

Ein schönes Geschenk zum dreijährigen Jubiläum: Die Moventum-Fondspalette „MOVEtogether – Best of FT“ hat die Marke von 100 Millionen Euro überschritten. „Der Zuspruch der Anleger motiviert uns und bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen“, sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM.

Die Portfolios von MOVEtogether – Best of FT bieten drei Anlagestrategien, die auf unterschiedliche Risikoprofile abgestimmt sind: ausgewogen und dynamisch als Mischfonds sowie offensiv als reines Aktienprodukt. Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig höhere Wertzuwächse zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird auf eine breite Diversifikation und globale Ausrichtung gesetzt. Investiert wird vorrangig in Zielfonds der internationalen Investmentgesellschaft Franklin Templeton. Ergänzt wird das Portfolio durch ausgewählte ETFs und Indexfonds anderer Anbieter. Neben der breiten Streuung können auch sektorspezifische und thematische Schwerpunkte gesetzt werden, um Marktchancen gezielt zu nutzen.

„Dank der guten Zusammenarbeit mit Moventum haben wir die Schwelle von 100 Millionen Assets in den MOVEtogether – Best of FT erreicht“, sagte Jan Kurhajec, Gründer und CEO von Phoenix Investors. „Ich bin sehr stolz auf dieses Ergebnis und freue mich, für unsere Kunden weiterhin kontinuierlich und verlässlich zu arbeiten, um den bestmöglichen Service zu bieten.“

