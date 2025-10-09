Ölpreise stoppen jüngsten Anstieg - Durchbruch bei Verhandlungen zum Gaza-Krieg

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig bewegt. Sie stoppten damit vorerst den deutlichen Anstieg der vergangenen Tage. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 66,28 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November verharrte auf 62,55 Dollar.

Am Markt wurde auf den Durchbruch bei den Verhandlungen zum Ende des Gaza-Kriegs verwiesen. Zuvor haben sich Israel und die islamistische Hamas in Verhandlungen auf erste wichtige Punkte zur Umsetzung eines Friedensplans geeinigt.