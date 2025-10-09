Vonovia-Chef warnt vor jahrzehntelangem Wohnungsmangel





Litzner, eine Sache hast du noch nicht begriffen, wie es scheint. An der Börse ist jeder für seine Gewinne und auch seine Verluste selbst verantwortlich. Du hast es in der Hand, ob du den Prognosen und Vorhersagen anderer Leute (einschließlich ander Foristen) Glauben schenkst, oder ob du es bleiben lässt. Du sitzt bei dir am Rechner und klickst auf kaufen oder verkaufen, und niemand sonst.





Andere Leute für die eigenen Verluste verantwortlich zu machen mag bequem sein, aber es entspricht hier nicht der Realität. Und bevor du das nicht begriffen hast, wirst du so oder so niemals Gewinn machen an der Börse. Du alleine musst abschätzen, ob du einer Information vertraust und danach handelst, oder nicht. Und nicht irgendwer anderes.





Davon abgesehen, sehe ich für deine Börsen-Zukunft so oder so schwarz. Du bist beseelt von dem Gedanken, dass du dir durch Börsengeschäfte irgendwann ein Haus finanzieren kannst. Und zitierst dabei als Inspiration euren einen Heimbewohner, der mit einem Investment in Bitcoin (wenn ich mich richtig erinnere) ein beachtliches Vermögen gemacht hat. Aber schau dich mal bei dir um, von den vielen Leuten die du kennst, wieviele andere kennst du noch, denen sowas gelungen ist? Ich bin mir sicher, dass er der einzige weit und breit ist den du kennst. Und das sollte dir verdeutlichen, wie gering die Chance ist, dass dein Plan aufgeht.



