Vonovia-Chef warnt vor jahrzehntelangem Wohnungsmangel
- Rolf Buch warnt vor jahrzehntelangem Wohnungsmangel.
- Urbanisierung verstärkt Zuzug von Arbeitskräften.
- Baukosten senken für mehr bezahlbare Wohnungen nötig.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chef des Wohnungsunternehmens Vonovia , Rolf Buch, warnt vor einem jahrzehntelangen Wohnungsmangel in der Landeshauptstadt und der Region München. Der Trend zur Urbanisierung werde sich allein schon wegen des benötigten Zuzugs von Arbeitskräften verstärken, sagte Buch dem "Münchner Merkur". "Die Folge ist, dass es in Metropolen wie München samt Umland in den nächsten 30 Jahren massiven Wohnungsmangel geben wird."
Denn die Menschen aus dem Ausland würden in die Städte und nicht auf das Land ziehen, weil es dort Arbeitsplätze gebe und die Sprachbarriere niedriger sei. Auch die eingesessene Bevölkerung ziehe es in die Städte, erläuterte Buch - "die Jungen, weil es dort gute Unis und Jobs gibt, die Älteren, weil die Gesundheitsversorgung dort besser ist". Zugleich werde aber zu wenig gebaut.
"Wir alle unterschätzen noch, wie brennend die Frage wirklich ist", betonte Buch. "Wenn wir in München oder Berlin eine Wohnung inserieren, haben wir dafür 800 Bewerber." Das sei für eine Gesellschaft ungesund. "Denn am Ende hat es in so einem Markt die alleinerziehende Kassiererin im Supermarkt schwerer als das Gutverdiener-Pärchen ohne Kinder." Damit mehr bezahlbare Wohnungen gebaut würden, müssten Genehmigungen schneller erteilt und die Baukosten reduziert werden, etwa durch serielles Bauen und Reduzierung der Baustandards./eri/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 26,88 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -0,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,51 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -11,05 %/+55,67 % bedeutet.
