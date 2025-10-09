JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Markt dürfte es begrüßen, dass Martin Sion im April die Nachfolge von Konzernchef Henri Poupart-Lafarge antrete, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Denn die Nominierung des externen Kandidaten bringe eine neue Perspektive und komplettiere die Transformation des Zugherstellers, bei dem es bereits Veränderungen auf dem Finanzchefposten sowie beim Vorsitz des Verwaltungsrats gegeben habe. Die neuen Führungsmitglieder kämen allesamt von Safran, einem der am besten geführten französischen Industrieunternehmen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 22,74EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte