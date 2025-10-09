    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 360 auf 350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie rechne bei dem seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Beim Kosmetikkonzern L'Oreal dürfte sich das Wachstum - wenn auch nicht immun gegen eine nachlassende Dynamik - jedoch widerstandsfähiger als beim Konkurrenten Puig zeigen, dessen Aktien sie abgestuft habe. In einer separaten Branchenbetrachtung stufte Pannuti zudem die Titel des Aromen- und Duftstoffeherstellers Givaudan ab./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 350
    Kursziel alt: 360
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 360 auf 350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie rechne bei dem seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti …