JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 360 auf 350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie rechne bei dem seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Beim Kosmetikkonzern L'Oreal dürfte sich das Wachstum - wenn auch nicht immun gegen eine nachlassende Dynamik - jedoch widerstandsfähiger als beim Konkurrenten Puig zeigen, dessen Aktien sie abgestuft habe. In einer separaten Branchenbetrachtung stufte Pannuti zudem die Titel des Aromen- und Duftstoffeherstellers Givaudan ab./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.