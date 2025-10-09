Alzchem Group: Creapure & FC Bayern Basketball setzen Erfolg fort
Alzchem und der FC Bayern Basketball verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft: Creapure bleibt offizieller Kreatin-Partner und unterstützt den Verein in EuroLeague, BBL und Pokal.
Foto: adobe.stock.com
- Alzchem und der FC Bayern Basketball verlängern ihre Zusammenarbeit für die kommende Saison.
- Creapure, die Premium-Marke von Alzchem, wird offizieller Kreatin-Partner des FC Bayern Basketball.
- Creapure steht für hohe Reinheit und Qualität in der Sporternährung und wird weltweit von Sportlern anerkannt.
- Die Kooperation umfasst Unterstützung während der Saison in EuroLeague, BBL und Pokal sowie gemeinsame Marketingmaßnahmen.
- Alzchem ist der einzige westliche Hersteller von Kreatin und produziert in Deutschland unter hohen Qualitätsstandards.
- Der FC Bayern Basketball hat mehrere Meisterschaften gewonnen und spielt in der EuroLeague im neuen SAP Garden in München.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Alzchem Group ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 154,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,34 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 154,60EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.515,78PKT (+0,72 %).
+2,67 %
+2,18 %
+8,68 %
+1,90 %
+189,96 %
+875,32 %
+625,60 %
+200,68 %
