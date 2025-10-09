    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCostco Wholesale AktievorwärtsNachrichten zu Costco Wholesale

    Analysten geben Kaufempfehlung

    Aktie steigt: Der Umsatz dieser Firma stieg um über 26 Prozent!

    Der US-Einzelhandelsriese Costco meldete für den Monat September 2025 einen Nettoumsatz von 26,58 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von rund 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

    • Costco erzielt 26,58 Mrd. USD Umsatz im September 2025.
    • Flächenbereinigter Umsatz wächst um 5,7 Prozent global.
    • Digitalgeschäft boomt mit 26,1 Prozent Umsatzsteigerung.
    Dieses Ergebnis setzt die positive Umsatzdynamik des Unternehmens fort und bestätigt die robuste Nachfrage im Handelssegment.

    Darüber hinaus stieg der sogenannte flächenbereinigte Umsatz über alle Filialen hinweg um 5,7 Prozent. In den USA lag dieser Wert bei 5,1 Prozent, in Kanada bei 6,3 Prozent und auf den übrigen internationalen Märkten bei 8,5 Prozent. Besonders hervorzuheben ist der Boom im Digitalgeschäft. Der Umsatz legt dort um 26,1 Prozent zu.

    Analysten hatten mit einem moderateren Wachstum gerechnet, sodass das Ergebnis als positiv überraschend eingestuft wurde. Es heißt, dass der Zeitraum bis zum 5. Oktober betroffen war und die digitalen Umsätze das Vertrauen in Costcos Online-Strategie unterstreichen.

    Der Umsatzanstieg erfolgte trotz schwieriger Vergleichsbedingungen: Im Vorjahr hatte unter anderem der Hurrikan Helene in den USA sowie Hafenstreiks eine verstärkte Konsumaktivität ausgelöst. Wenn man zudem Effekte aus Benzinpreisschwankungen und Wechselkursen herausrechnet, ergibt sich ein bereinigtes Umsatzwachstum von etwa 6 Prozent.

    Costco operiert derzeit mit 914 Warenhäusern weltweit, davon 629 in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico, verteilt auf 13 weitere Länder in den internationalen Märkten. Ergänzt wird das Filialgeschäft durch Online-Aktivitäten in acht Märkten.

    Costco Wholesale

    +1,37 %
    +2,01 %
    -3,41 %
    -5,33 %
    -2,29 %
    +65,00 %
    +154,86 %
    +496,62 %
    +5.232,00 %
    ISIN:US22160K1051WKN:888351

    Trotz dieser starken Zahlen äußern einige Analysten Einschränkungen: Truist Securities senkte das Kursziel auf 1.033 US-Dollar, berief sich dabei aber auf Bewertungsrisiken und beließ die Einstufung auf "Hold". Im Gegensatz dazu bestätigten UBS mit Kursziel 1.205 US-Dollar und Bernstein mit 1.140 US-Dollar optimistische Einschätzungen und Einstufungen ("Buy" / "Outperform") angesichts der Wachstumsperspektiven. 

    Insgesamt verdeutlichen die Zahlen: Costco profitiert weiterhin von starker Konsumnachfrage und digitaler Transformation. Der deutliche Anstieg bei digital initiierten Umsätzen könnte ein Hinweis auf eine nachhaltige Verschiebung im Kaufverhalten sein – hin zu kanalübergreifenden Modellen, in denen Online und stationärer Handel verschmelzen. Für Investoren bleibt das Unternehmen attraktiv, sofern Kostendruck, Wettbewerbsdruck und Bewertungserwartungen im weiteren Jahresverlauf ausgewogen ausfallen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Costco Wholesale Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 799,9EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.


