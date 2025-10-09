Börsenstart Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %

Der MDAX steht bei 30.874,87 PKT und gewinnt bisher +0,10 %. Top-Werte: HelloFresh +5,78 %, AIXTRON +3,11 %, PUMA +1,71 % Flop-Werte: Gerresheimer -5,62 %, Nordex -1,81 %, Rational -1,60 %

Der DAX bewegt sich bei 24.617,67 PKT und fällt um -0,03 %. Top-Werte: Bayer +1,67 %, Fresenius Medical Care +1,18 %, adidas +1,05 % Flop-Werte: Hannover Rueck -1,63 %, Beiersdorf -1,35 %, Continental -1,19 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.727,83 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: AIXTRON +3,11 %, Elmos Semiconductor +2,95 %, SUESS MicroTec +1,67 %

Flop-Werte: Evotec -5,02 %, Kontron -2,05 %, Nordex -1,81 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.649,86 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Bayer +1,67 %, AXA +1,28 %, adidas +1,05 %

Flop-Werte: L'Oreal -1,29 %, Intesa Sanpaolo -1,26 %, BBVA -1,21 %

Der ATX bewegt sich bei 4.724,81 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,69 %, STRABAG +1,73 %, Wienerberger +1,62 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -0,37 %, Erste Group Bank -0,24 %, DO & CO 0,00 %

Der SMI steht bei 12.643,14 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.

Top-Werte: Holcim +1,11 %, Swiss Life Holding +0,31 %, Swisscom +0,20 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,17 %, UBS Group -0,90 %, Kuehne + Nagel International -0,76 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.064,50 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Kering +2,51 %, Credit Agricole +1,37 %, AXA +1,28 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -4,06 %, L'Oreal -1,29 %, Capgemini -0,92 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.743,50 PKT und steigt um +0,55 %.

Top-Werte: Alfa Laval +0,44 %, SKF (B) +0,44 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,41 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -2,47 %, Tele2 (B) -1,92 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,88 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.170,00 PKT und gewinnt bisher +2,17 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,16 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,86 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,84 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,02 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,48 %, Coca-Cola HBC -0,31 %