    Börsenstart Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 24.617,67 PKT und fällt um -0,03 %.
    Top-Werte: Bayer +1,67 %, Fresenius Medical Care +1,18 %, adidas +1,05 %
    Flop-Werte: Hannover Rueck -1,63 %, Beiersdorf -1,35 %, Continental -1,19 %

    Der MDAX steht bei 30.874,87 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.
    Top-Werte: HelloFresh +5,78 %, AIXTRON +3,11 %, PUMA +1,71 %
    Flop-Werte: Gerresheimer -5,62 %, Nordex -1,81 %, Rational -1,60 %

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.727,83 PKT und fällt um -0,39 %.
    Top-Werte: AIXTRON +3,11 %, Elmos Semiconductor +2,95 %, SUESS MicroTec +1,67 %
    Flop-Werte: Evotec -5,02 %, Kontron -2,05 %, Nordex -1,81 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.649,86 PKT und fällt um -0,02 %.
    Top-Werte: Bayer +1,67 %, AXA +1,28 %, adidas +1,05 %
    Flop-Werte: L'Oreal -1,29 %, Intesa Sanpaolo -1,26 %, BBVA -1,21 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.724,81 PKT und steigt um +0,16 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,69 %, STRABAG +1,73 %, Wienerberger +1,62 %
    Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -0,37 %, Erste Group Bank -0,24 %, DO & CO 0,00 %

    Der SMI steht bei 12.643,14 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.
    Top-Werte: Holcim +1,11 %, Swiss Life Holding +0,31 %, Swisscom +0,20 %
    Flop-Werte: Swiss Re -1,17 %, UBS Group -0,90 %, Kuehne + Nagel International -0,76 %

    Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.064,50 PKT und steigt um +0,06 %.
    Top-Werte: Kering +2,51 %, Credit Agricole +1,37 %, AXA +1,28 %
    Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -4,06 %, L'Oreal -1,29 %, Capgemini -0,92 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.743,50 PKT und steigt um +0,55 %.
    Top-Werte: Alfa Laval +0,44 %, SKF (B) +0,44 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,41 %
    Flop-Werte: Securitas Shs(B) -2,47 %, Tele2 (B) -1,92 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,88 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.170,00 PKT und gewinnt bisher +2,17 %.
    Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,16 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,86 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,84 %
    Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,02 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,48 %, Coca-Cola HBC -0,31 %



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +2,17 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.