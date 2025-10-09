JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Pence belassen. Nach Aussagen des Ölkonzerns zum dritten Quartal sowie vor dem vollständigen Zwischenbericht Ende Oktober habe er seine bereinigte Ergebnisprognose angehoben und liege nun über den Konsensprognosen, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ähnliches gelte für den im operativen Geschäft erwirtschafteten Cashflow (CFFO) vor Kapitalkosten./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 32,14EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 0,3

Kursziel alt: 0,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

