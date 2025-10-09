    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell
    JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Pence belassen. Nach Aussagen des Ölkonzerns zum dritten Quartal sowie vor dem vollständigen Zwischenbericht Ende Oktober habe er seine bereinigte Ergebnisprognose angehoben und liege nun über den Konsensprognosen, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ähnliches gelte für den im operativen Geschäft erwirtschafteten Cashflow (CFFO) vor Kapitalkosten./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 32,14EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Mark Wilson
    Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 0,3
    Kursziel alt: 0,3
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



