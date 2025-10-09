Netflix startet Gaming-Offensive auf TV – Ab sofort auch ohne Konsole spielen!

Das anfängliche Angebot umfasst beliebte Gruppenspiele wie "Boggle Party", "Pictionary: Game Night", "Tetris Time Warp" und "Lego Party". Alle Titel sind für Netflix-Abonnenten kostenlos, obwohl "Lego Party" normalerweise für rund 40 US-Dollar im Handel erhältlich ist. Um die Spiele zu spielen, benötigen Nutzer einen Smart-TV oder ein Streaming-Gerät wie von Roku. Sie können sich durch das Scannen eines QR-Codes auf ihrem Smartphone verbinden.

Netflix hat seine Videospiele erstmals auf Fernsehbildschirme gebracht und damit eine seiner wichtigsten Wachstumsinitiativen über mobile Geräte hinaus ausgedehnt. Co-Geschäftsführer Greg Peters gab diese Entscheidung am Mittwoch auf der Bloomberg Screentime-Konferenz in Los Angeles bekannt. Ab sofort können Abonnenten ausgewählte Spiele auf ihrem Fernseher spielen und dabei ihr Smartphone als Controller nutzen.

Netflix startete vor vier Jahren mit Videospielen, um über seine Filme und Serien hinaus zu wachsen. Bisher war der Zugang nur auf Mobilgeräten möglich. Das Unternehmen hofft, durch die Einführung der Spiele auf großen Bildschirmen ein breiteres Publikum zu erreichen.

Alain Tascan, Leiter des Gaming-Geschäfts von Netflix, erklärte, dass viele Unternehmen gescheitert sind, weil sie "einen kurzfristigen Ansatz verfolgt haben". Tascan, der im Juli 2024 von Epic Games zu Netflix kam, soll eine langfristige Strategie für das Gaming-Geschäft entwickeln.

Netflix hat vier Hauptbereiche für seine Gaming-Initiative identifiziert: Spiele für Kinder, Partyspiele, Mainstream-Hits wie "Grand Theft Auto" und Titel, die auf Netflix-Franchises wie "Stranger Things" basieren.

Zudem investiert das Unternehmen in Cloud-Serverkapazitäten, um trotz des wachsenden Datenverkehrs ein flüssiges Spielerlebnis zu garantieren. "Um die Welt zu unterhalten, müssen wir Spiele einbeziehen", sagte Tascan.

"Viele Unternehmen haben viele Nutzer, aber nicht alle haben diese Menschen auf dem wichtigsten Unterhaltungsbildschirm zu Hause, dem Fernseher."

Fazit

Die Aktie wird von Analysten überwiegend positiv bewertet, mit einer Vielzahl an "Kaufen"-Empfehlungen und einem durchschnittlichen Kursziel von etwa 1.500 US-Dollar. Das Unternehmen zeigt starke Fundamentaldaten, darunter ein robustes Umsatzwachstum, verbesserte Rentabilität und eine wachsende Nutzerbasis. Analysten heben die Expansion in den Gaming-Bereich und die Einführung von Spielen auf Fernsehbildschirmen als strategische Wachstumsfaktoren hervor.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die die hohe Bewertung von Netflix in Frage stellen. Einige Analysten argumentieren, dass die Aktie auf Basis traditioneller Bewertungskennzahlen als überteuert gilt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 1.046EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.



