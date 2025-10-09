AKTIE IM FOKUS
Michelin unter Druck - Skepsis zu Ausblick belastet
- Michelin-Aktien fallen um fünf Prozent im Handel.
- Nähern sich Jahrestiefs aus April, schwache Entwicklung.
- Analysten äußern Bedenken zu Jahresausblick und Q3.
PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Michelin sind am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gekommen. Zuletzt verlor die Aktie fünf Prozent. Sie näherte sich damit wieder den Jahrestiefs aus dem April und setzte ihre unterdurchschnittliche Entwicklung zum Gesamtmarkt fort. Continental folgten den schwachen Vorgaben aus Paris und gaben um 1,4 Prozent nach.
Michelin litten unter vorsichtigen Kommentaren verschiedener Banken, deren Experten auf einen Pre-Close-Call des Unternehmens verwiesen, in dem über aktuelle Geschäftstrends informiert wird.
Analyst Ross MacDonald von der Citigroup äußerte Bedenken hinsichtlich des bestehenden Jahresausblicks. Michael Aspinall von Jefferies teilt diese Skepsis. Die Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober dürften seiner Ansicht nach die Schätzungen verfehlen. Akshat Kacker von JPMorgan senkte unterdessen seine Schätzungen für den operativen Gewinn und bewegt sich damit unter den bestehenden Konsensprognosen./mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 56,50 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,42 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -12,28 %/+40,35 % bedeutet.
