Michelin unter Druck - Skepsis zu Ausblick belastet

Analyst Ross MacDonald von der Citigroup äußerte Bedenken hinsichtlich des bestehenden Jahresausblicks. Michael Aspinall von Jefferies teilt diese Skepsis. Die Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober dürften seiner Ansicht nach die Schätzungen verfehlen. Akshat Kacker von JPMorgan senkte unterdessen seine Schätzungen für den operativen Gewinn und bewegt sich damit unter den bestehenden Konsensprognosen./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 56,50 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,42 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -12,28 %/+40,35 % bedeutet.