ASML ernennt Marco Pieters zum neuen Chief Technology Officer

Pieters ist seit mehr als 25 Jahren bei ASML tätig und war zuletzt als Executive Vice President für die Applikationsgeschäftseinheit verantwortlich. Diese umfasst Kerntechnologien wie rechnergestützte Lithographie, Inspektion und Messtechnik. Mit sofortiger Wirkung übernimmt er die Rolle des CTO und berichtet direkt an CEO Christophe Fouquet. Ab April 2026 wird Pieters zudem Mitglied des Management Boards von ASML, wodurch das Führungsteam auf sechs Mitglieder erweitert wird.

Die ASML Holding, Europas wertvollstes Technologieunternehmen, hat Marco Pieters zum neuen Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Damit besetzt das niederländische Unternehmen eine Schlüsselposition in seiner Führungsetage neu und setzt auf Pieters' langjährige Erfahrung, um die technologische Zukunft von ASML zu sichern.

Die Position des CTO war seit dem Rücktritt von Martin van den Brink im vergangenen Jahr vakant. Van den Brink, der seit 1984 bei ASML tätig war, gilt als eine der treibenden Kräfte hinter den technologischen Innovationen des Unternehmens. Mit der Nachfolge Pieters' ist sichergestellt, dass ASML auch zukünftig eine führende Rolle in der Chiptechnologie einnimmt – insbesondere in einer Zeit, in der die Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleitertechnologien rasant wächst.

ASML ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie, welche die winzigen Muster für Mikrochips auf Siliziumwafer drucken. Das Unternehmen profitiert in hohem Maße von Investitionen in den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Zu den Kunden des Unternehmens zählen große Unternehmen wie Taiwan Semiconductor Manufacturing und Intel. ASML dürfte von der boomenden Nachfrage nach Chips für KI-Datenzentren stark profitieren.

Obwohl ASML im Juli einen vorsichtigeren Ausblick veröffentlichte und aufgrund zunehmender makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten keine Wachstumsprognose für das kommende Jahr abgeben konnte, haben die Aktien des Unternehmens in den letzten Wochen rund 25 Prozent zugelegt. Dies ist vor allem auf die positiven Ausblicke der Hauptkunden sowie auf Mega-Deals von Unternehmen wie AMD und Nvidia zurückzuführen, die neue Datenzentren und KI-Infrastruktur entwickeln.

Mit der Ernennung von Marco Pieters unterstreicht ASML sein Bestreben, die Position als technologischer Vorreiter zu festigen und sich in einem wettbewerbsintensiven Markt weiterhin zu behaupten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



