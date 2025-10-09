WIESBADEN (ots) - Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2025



+0,5 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



-0,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf

Bundesautobahnen ist im September 2025 gegenüber August 2025 kalender- und

saisonbereinigt um 0,5 % gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität

(BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilen, lag der

kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 0,3 % unter dem Niveau des

Vorjahresmonats September 2024.





Lkw-Fahrleistung gibt frühe Hinweise auf Konjunkturentwicklung in der Industrie



Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen. Daher besteht

ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes

zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere der Industrieproduktion. Da der

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex etwa einen Monat früher verfügbar ist als der

Produktionsindex, eignet er sich als Frühindikator für die

Konjunkturentwicklung. Eine Untergliederung nach Wirtschaftszweigen ist aber

nicht möglich.



Tageswerte zum Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im "Pulsmesser Wirtschaft" verfügbar



Zusätzlich zum monatlichen Index wird ein experimenteller täglicher

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex veröffentlicht. Die Tageswerte sind zusammen mit

weiteren täglich verfügbaren Konjunkturindikatoren im "Pulsmesser Wirtschaft"

des "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"

(www.dashboard-deutschland.de) ist. Mit diesem Tool lassen sich verschiedene

Indikatoren übersichtlich in einer Grafik gegenüberstellen. Diese Kombination

hochfrequenter Indikatoren ermöglicht es, die Konjunkturentwicklung nahezu in

Echtzeit zu beobachten.



Methodische Hinweise:



Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex basiert auf digitalen Prozessdaten, die im Zuge

der Lkw-Mauterhebung erzeugt werden. Der Index zeichnet die Fahrleistung der

mautpflichtigen Lkw nach. Entwickelt wurde der Index vom Bundesamt für Logistik

und Mobilität. Das Statistische Bundesamt bereitet ihn als saisonbereinigten

Konjunkturindikator für Deutschland und die einzelnen Bundesländer auf. Zudem

werden Daten zu Fahrten über die Grenzen Deutschlands bereitgestellt.



Weitere Informationen:



Die monatlichen Ergebnisse zum Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sind in der Datenbank

GENESIS-Online über die Tabellen 42191-0001 (Deutschland), 42191-0010

(Bundesländer) und 42191-0002 (grenzüberschreitende Fahrten) sowie auf der

Themenseite "Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes abrufbar.



Im Rahmen der "Mautstatistik" wertet das Bundesamt für Logistik und Mobilität

die Mautdaten aus. Seit 2008 geführte detaillierte Tabellen stehen im

Internetangebot des BALM unter dem Namen "Mautdaten Tabellenwerk" bereit.

Veränderungen des Umfangs des mautpflichtigen Straßennetzes sowie des der

Mautpflicht zugrundeliegenden Gesamtgewichts der Fahrzeuge und

Fahrzeugkombinationen im Zeitverlauf werden mit dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex

weitgehend ausgeschlossen, sodass die konjunkturelle Entwicklung besser sichtbar

wird.



Weitere Ergebnisse des Tabellenwerks des Bundesamtes für Logistik und Mobilität

sind mit Differenzierungen der mautpflichtigen Fahrleistung, zum Beispiel nach

Zulassungsstaat oder Schadstoffklassen, über das bestehende

Veröffentlichungsprogramm verfügbar. Aufgrund des breiteren Datenangebots und

des damit höheren Auswertungsaufwands erscheint das monatliche Tabellenwerk in

der Regel später als der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und wird ohne Bereinigung

von saisonalen Effekten sowie strukturellen Veränderungen der Mauterhebung

bereitgestellt.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



Weitere Auskünfte:

Bundesamt für Logistik und Mobilität

Telefon: +49 221 5776 4200

FLI@balm.bund.de

Statistisches Bundesamt

Telefon: +49 611 2806

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



