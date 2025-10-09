Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im September 2025
+0,5 % zum Vormonat
WIESBADEN (ots) - Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2025
+0,5 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)
-0,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf
Bundesautobahnen ist im September 2025 gegenüber August 2025 kalender- und
saisonbereinigt um 0,5 % gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität
(BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilen, lag der
kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 0,3 % unter dem Niveau des
Vorjahresmonats September 2024.
Lkw-Fahrleistung gibt frühe Hinweise auf Konjunkturentwicklung in der Industrie
Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen. Daher besteht
ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes
zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere der Industrieproduktion. Da der
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex etwa einen Monat früher verfügbar ist als der
Produktionsindex, eignet er sich als Frühindikator für die
Konjunkturentwicklung. Eine Untergliederung nach Wirtschaftszweigen ist aber
nicht möglich.
Tageswerte zum Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im "Pulsmesser Wirtschaft" verfügbar
Zusätzlich zum monatlichen Index wird ein experimenteller täglicher
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex veröffentlicht. Die Tageswerte sind zusammen mit
weiteren täglich verfügbaren Konjunkturindikatoren im "Pulsmesser Wirtschaft"
des "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"
(www.dashboard-deutschland.de) ist. Mit diesem Tool lassen sich verschiedene
Indikatoren übersichtlich in einer Grafik gegenüberstellen. Diese Kombination
hochfrequenter Indikatoren ermöglicht es, die Konjunkturentwicklung nahezu in
Echtzeit zu beobachten.
Methodische Hinweise:
Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex basiert auf digitalen Prozessdaten, die im Zuge
der Lkw-Mauterhebung erzeugt werden. Der Index zeichnet die Fahrleistung der
mautpflichtigen Lkw nach. Entwickelt wurde der Index vom Bundesamt für Logistik
und Mobilität. Das Statistische Bundesamt bereitet ihn als saisonbereinigten
Konjunkturindikator für Deutschland und die einzelnen Bundesländer auf. Zudem
werden Daten zu Fahrten über die Grenzen Deutschlands bereitgestellt.
Weitere Informationen:
Die monatlichen Ergebnisse zum Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sind in der Datenbank
GENESIS-Online über die Tabellen 42191-0001 (Deutschland), 42191-0010
(Bundesländer) und 42191-0002 (grenzüberschreitende Fahrten) sowie auf der
Themenseite "Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen
Bundesamtes abrufbar.
Im Rahmen der "Mautstatistik" wertet das Bundesamt für Logistik und Mobilität
die Mautdaten aus. Seit 2008 geführte detaillierte Tabellen stehen im
Internetangebot des BALM unter dem Namen "Mautdaten Tabellenwerk" bereit.
Veränderungen des Umfangs des mautpflichtigen Straßennetzes sowie des der
Mautpflicht zugrundeliegenden Gesamtgewichts der Fahrzeuge und
Fahrzeugkombinationen im Zeitverlauf werden mit dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex
weitgehend ausgeschlossen, sodass die konjunkturelle Entwicklung besser sichtbar
wird.
Weitere Ergebnisse des Tabellenwerks des Bundesamtes für Logistik und Mobilität
sind mit Differenzierungen der mautpflichtigen Fahrleistung, zum Beispiel nach
Zulassungsstaat oder Schadstoffklassen, über das bestehende
Veröffentlichungsprogramm verfügbar. Aufgrund des breiteren Datenangebots und
des damit höheren Auswertungsaufwands erscheint das monatliche Tabellenwerk in
der Regel später als der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und wird ohne Bereinigung
von saisonalen Effekten sowie strukturellen Veränderungen der Mauterhebung
bereitgestellt.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Autor folgen