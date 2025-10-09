-0,5 % zum Juli 2025

WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren),

August 2025



129,7 Milliarden Euro



-0,5 % zum Vormonat



-0,7 % zum Vorjahresmonat





Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), August 2025112,5 Milliarden Euro-1,3 % zum Vormonat+3,5 % zum VorjahresmonatAußenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), August 202517,2 Milliarden EuroIm August 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Juli 2025 kalender- undsaisonbereinigt um 0,5 % und die Importe um 1,3 % gesunken. Im Vergleich zumVorjahresmonat August 2024 nahmen die Exporte um 0,7 % ab und die Importe um 3,5% zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisseweiter mitteilt.Im August 2025 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 129,7Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 112,5Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schlossdamit im August 2025 mit einem Überschuss von 17,2 Milliarden Euro ab. Im Juli2025 hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo der Außenhandelsstatistik+16,3 Milliarden Euro betragen. Im August 2024 hatte er bei +21,9 MilliardenEuro gelegen.Außenhandel mit EU-StaatenIn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im August 2025kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 72,5 Milliarden Euro exportiertund es wurden Waren im Wert von 58,8 Milliarden Euro von dort importiert.Gegenüber Juli 2025 sanken die kalender- und saisonbereinigten Exporte in dieEU-Staaten um 2,5 % und die Importe aus diesen Staaten um 1,9 %. In die Staatender Eurozone wurden Waren im Wert von 50,8 Milliarden Euro (-2,2 %) exportiertund es wurden Waren im Wert von 39,3 Milliarden Euro (-0,7 %) aus diesen Staatenimportiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren imWert von 21,8 Milliarden Euro (-3,1 %) exportiert und es wurden Waren im Wertvon 19,5 Milliarden Euro (-4,2 %) von dort importiert.Außenhandel mit Nicht-EU-StaatenIn die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im August 2025 kalender-und saisonbereinigt Waren im Wert von 57,1 Milliarden Euro exportiert und eswurden Waren im Wert von 53,7 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert.Gegenüber Juli 2025 nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 2,2 % zu und dieImporte von dort um 0,7 % ab.Die meisten deutschen Exporte gingen im August 2025 in die Vereinigten Staaten.Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt 2,5 % weniger Waren exportiert als