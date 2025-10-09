    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    -0,5 % zum Juli 2025

    WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren),
    August 2025

    129,7 Milliarden Euro

    -0,5 % zum Vormonat

    -0,7 % zum Vorjahresmonat

    Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), August 2025

    112,5 Milliarden Euro

    -1,3 % zum Vormonat

    +3,5 % zum Vorjahresmonat

    Außenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), August 2025

    17,2 Milliarden Euro

    Im August 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Juli 2025 kalender- und
    saisonbereinigt um 0,5 % und die Importe um 1,3 % gesunken. Im Vergleich zum
    Vorjahresmonat August 2024 nahmen die Exporte um 0,7 % ab und die Importe um 3,5
    % zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse
    weiter mitteilt.

    Im August 2025 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 129,7
    Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 112,5
    Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss
    damit im August 2025 mit einem Überschuss von 17,2 Milliarden Euro ab. Im Juli
    2025 hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo der Außenhandelsstatistik
    +16,3 Milliarden Euro betragen. Im August 2024 hatte er bei +21,9 Milliarden
    Euro gelegen.

    Außenhandel mit EU-Staaten

    In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im August 2025
    kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 72,5 Milliarden Euro exportiert
    und es wurden Waren im Wert von 58,8 Milliarden Euro von dort importiert.
    Gegenüber Juli 2025 sanken die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die
    EU-Staaten um 2,5 % und die Importe aus diesen Staaten um 1,9 %. In die Staaten
    der Eurozone wurden Waren im Wert von 50,8 Milliarden Euro (-2,2 %) exportiert
    und es wurden Waren im Wert von 39,3 Milliarden Euro (-0,7 %) aus diesen Staaten
    importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im
    Wert von 21,8 Milliarden Euro (-3,1 %) exportiert und es wurden Waren im Wert
    von 19,5 Milliarden Euro (-4,2 %) von dort importiert.

    Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten

    In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im August 2025 kalender-
    und saisonbereinigt Waren im Wert von 57,1 Milliarden Euro exportiert und es
    wurden Waren im Wert von 53,7 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert.
    Gegenüber Juli 2025 nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 2,2 % zu und die
    Importe von dort um 0,7 % ab.

    Die meisten deutschen Exporte gingen im August 2025 in die Vereinigten Staaten.
    Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt 2,5 % weniger Waren exportiert als
