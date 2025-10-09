Exporte im August 2025
-0,5 % zum Juli 2025
WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren),
August 2025
129,7 Milliarden Euro
-0,5 % zum Vormonat
-0,7 % zum Vorjahresmonat
August 2025
129,7 Milliarden Euro
-0,5 % zum Vormonat
-0,7 % zum Vorjahresmonat
Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), August 2025
112,5 Milliarden Euro
-1,3 % zum Vormonat
+3,5 % zum Vorjahresmonat
Außenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), August 2025
17,2 Milliarden Euro
Im August 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Juli 2025 kalender- und
saisonbereinigt um 0,5 % und die Importe um 1,3 % gesunken. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat August 2024 nahmen die Exporte um 0,7 % ab und die Importe um 3,5
% zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse
weiter mitteilt.
Im August 2025 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 129,7
Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 112,5
Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss
damit im August 2025 mit einem Überschuss von 17,2 Milliarden Euro ab. Im Juli
2025 hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo der Außenhandelsstatistik
+16,3 Milliarden Euro betragen. Im August 2024 hatte er bei +21,9 Milliarden
Euro gelegen.
Außenhandel mit EU-Staaten
In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im August 2025
kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 72,5 Milliarden Euro exportiert
und es wurden Waren im Wert von 58,8 Milliarden Euro von dort importiert.
Gegenüber Juli 2025 sanken die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die
EU-Staaten um 2,5 % und die Importe aus diesen Staaten um 1,9 %. In die Staaten
der Eurozone wurden Waren im Wert von 50,8 Milliarden Euro (-2,2 %) exportiert
und es wurden Waren im Wert von 39,3 Milliarden Euro (-0,7 %) aus diesen Staaten
importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im
Wert von 21,8 Milliarden Euro (-3,1 %) exportiert und es wurden Waren im Wert
von 19,5 Milliarden Euro (-4,2 %) von dort importiert.
Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten
In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im August 2025 kalender-
und saisonbereinigt Waren im Wert von 57,1 Milliarden Euro exportiert und es
wurden Waren im Wert von 53,7 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert.
Gegenüber Juli 2025 nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 2,2 % zu und die
Importe von dort um 0,7 % ab.
Die meisten deutschen Exporte gingen im August 2025 in die Vereinigten Staaten.
Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt 2,5 % weniger Waren exportiert als
