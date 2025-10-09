BERENBERG stuft Kion auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Den Indikationen des Managements zufolge dürfte sich das dritte Quartal des Gabelstapler-Herstellers ungefähr im Einklang mit den Konsensschätzungen entwickelt haben, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für das Gesamtjahr 2025 blieben deshalb weitgehend unverändert./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 57,10EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

