    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Kion auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Den Indikationen des Managements zufolge dürfte sich das dritte Quartal des Gabelstapler-Herstellers ungefähr im Einklang mit den Konsensschätzungen entwickelt haben, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für das Gesamtjahr 2025 blieben deshalb weitgehend unverändert./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 57,10EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: Kion
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 54
    Kursziel alt: 54
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,00, was einem Rückgang von -5,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Kion auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Den Indikationen des Managements zufolge dürfte sich das dritte Quartal des …