KORREKTUR/IPO
Ottobock startet an der Börse
- Ottobock-Aktien starten am Donnerstag in Frankfurt.
- Preis pro Aktie: 66 Euro, Erlös bis 808 Millionen Euro.
- Rund 12,2 Millionen Aktien im Prime Standard ausgegeben.
(Es wird klargestellt, dass Douglas im März 2024 rpt 2024 an die Börse ging.)
DUDERSTADT/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Prothesenhersteller Ottobock sollen von Donnerstag (09.00 Uhr) an Frankfurter Börse gehandelt werden. Der Konzern aus dem südniedersächsischen Duderstadt bei Göttingen ist vor allem für seine Prothesen und technische Unterstützung der Paralympics bekannt. Vorab zeigten Anleger großes Interesse an den Papieren, die für 66 Euro je Stück angeboten werden sollen. Ottobock - nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Prothesen - erhofft sich einen möglichen Erlös von bis zu 808 Millionen Euro.
Nach Angaben von Ottobock werden rund 12,2 Millionen Aktien ausgegeben. Sie sollen im sogenannten Prime Standard gehandelt werden. Damit erfüllen sie die Voraussetzungen, um etwa in der Dax -Indexfamilie gelistet zu werden. Sollte alles gut gehen für Ottobock, dann wäre es der größte Börsengang in Frankfurt seit dem von Douglas im März 2024./xma/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 24.625 auf Ariva Indikation (09. Oktober 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 4,33 Mrd..
Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223
Es ist nicht nur für Kriegsverletzte, auch Prothesen aller Art (Hand, Arm, Bein, Gelenke) sowie Exoskelette, die OttoBock fertigt. Habe mir die Produktion selbst schon ausführlich ansehen können bei dreistündigem Rundgang und gesamt vier Besuchen dort (ist bei mir um die Ecke). Der Entwicklung der Aktie rechne ich jedenfalls auch ein hohes Potential zu.
Sieh es rein wirtschaftlich, es wird sehr wahrscheinlich so kommen, dass die Russland-Milliarden an die Ukraine gegeben werden (als Kredit 😉 natürlich) und Putin dann mit der Beschlagnahmung aller westlichen Assets reagiert. Ich denke, alle hatten inzwischen genug Zeit, sich aus Russland zurückzuziehen, und mit den Firmen, die jetzt immer noch da sind habe ich wenig Mitleid, wenn sie enteignet werden. Effektive Sanktionen treffen immer die Bevölkerung, und nur so funktioniert es, und auch Hersteller von Prothesen und Medikamenten haben kein höheres moralisches Recht, weiterhin in Russland Geschäfte zu machen, als Firmen, die andere nützliche Dinge verkaufen.
