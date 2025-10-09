IPO
Aktien von Ottobock stoßen auf großes Interesse
- Ottobock-Börsengang: 72 Euro Startkurs, +6 Euro.
- Größter Börsengang seit Douglas im März 2022.
- 12,2 Mio. Aktien zu 66 Euro, Erlös über 800 Mio. Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Börsengang des Prothesenhersteller Ottobock ist am Donnerstag bei Anlegern sehr gut angekommen. Die Papiere gingen mit einem ersten Kurs von 72 Euro in den Handel auf Xetra, das waren 6 Euro mehr als der Ausgabepreis. In der Spitze wurden sie mit 73 Euro noch etwas höher gehandelt. Damit ist es der größte Börsengang in Frankfurt seit dem der Parfümeriekette Douglas im März vergangenen Jahres an.
Nach Angaben von Ottobock wurden rund 12,2 Millionen Aktien zu je 66 Euro das Stück ausgegeben. Der Erlös beläuft sich auf gut 800 Millionen Euro. Die Anteilscheine werden im sogenannten Prime Standard gehandelt. Damit erfüllen sie die Voraussetzungen, um etwa in die Dax-Indexgruppe aufgenommen zu werden.
Der Konzern aus dem südniedersächsischen Duderstadt bei Göttingen ist vor allem für seine Prothesen und technische Unterstützung der Paralympics bekannt./bek/xma/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 24.625 auf Ariva Indikation (09. Oktober 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 4,33 Mrd..
Es ist nicht nur für Kriegsverletzte, auch Prothesen aller Art (Hand, Arm, Bein, Gelenke) sowie Exoskelette, die OttoBock fertigt. Habe mir die Produktion selbst schon ausführlich ansehen können bei dreistündigem Rundgang und gesamt vier Besuchen dort (ist bei mir um die Ecke). Der Entwicklung der Aktie rechne ich jedenfalls auch ein hohes Potential zu.
Sieh es rein wirtschaftlich, es wird sehr wahrscheinlich so kommen, dass die Russland-Milliarden an die Ukraine gegeben werden (als Kredit 😉 natürlich) und Putin dann mit der Beschlagnahmung aller westlichen Assets reagiert. Ich denke, alle hatten inzwischen genug Zeit, sich aus Russland zurückzuziehen, und mit den Firmen, die jetzt immer noch da sind habe ich wenig Mitleid, wenn sie enteignet werden. Effektive Sanktionen treffen immer die Bevölkerung, und nur so funktioniert es, und auch Hersteller von Prothesen und Medikamenten haben kein höheres moralisches Recht, weiterhin in Russland Geschäfte zu machen, als Firmen, die andere nützliche Dinge verkaufen.
