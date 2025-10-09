    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOttobock AktievorwärtsNachrichten zu Ottobock

    Aktien von Ottobock stoßen auf großes Interesse

    Für Sie zusammengefasst
    • Ottobock-Börsengang: 72 Euro Startkurs, +6 Euro.
    • Größter Börsengang seit Douglas im März 2022.
    • 12,2 Mio. Aktien zu 66 Euro, Erlös über 800 Mio. Euro.
    IPO - Aktien von Ottobock stoßen auf großes Interesse
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Börsengang des Prothesenhersteller Ottobock ist am Donnerstag bei Anlegern sehr gut angekommen. Die Papiere gingen mit einem ersten Kurs von 72 Euro in den Handel auf Xetra, das waren 6 Euro mehr als der Ausgabepreis. In der Spitze wurden sie mit 73 Euro noch etwas höher gehandelt. Damit ist es der größte Börsengang in Frankfurt seit dem der Parfümeriekette Douglas im März vergangenen Jahres an.

    Nach Angaben von Ottobock wurden rund 12,2 Millionen Aktien zu je 66 Euro das Stück ausgegeben. Der Erlös beläuft sich auf gut 800 Millionen Euro. Die Anteilscheine werden im sogenannten Prime Standard gehandelt. Damit erfüllen sie die Voraussetzungen, um etwa in die Dax-Indexgruppe aufgenommen zu werden.

    Der Konzern aus dem südniedersächsischen Duderstadt bei Göttingen ist vor allem für seine Prothesen und technische Unterstützung der Paralympics bekannt./bek/xma/ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 24.625 auf Ariva Indikation (09. Oktober 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 4,33 Mrd..




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
