MEHR ALS 80 KÜNSTLER, UM DEN ALLTAG MIT "REINER ABSICHT" ZU AKTIVIEREN

Unter dem Motto " pure intention " fungiert die Kunst als Objektiv für die Betrachtung der Entwicklung des städtischen und sozialen Umfelds in Singapur. Die Biennale lädt ein Publikum aus allen Gesellschaftsschichten dazu ein, sich Singapur neu vorzustellen und seine vielen Schichten zu erleben, die von all jenen geschaffen wurden, die Teil seiner Geschichte waren und gemeinsam eine Stadt erschaffen haben, die ebenso geplant wie voller Entdeckungen, Überraschungen und interessanter Nebeneinanderstellungen ist.

SINGAPUR, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Sehen Sie diesen Oktober Singapur in einem neuen Licht durch Singapore Biennale 2025: pure intention , die achte Ausgabe der führenden internationalen Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Die vom National Arts Council, Singapur, in Auftrag gegebene und vom Singapore Art Museum (SAM) organisierte Ausgabe präsentiert über 100 Kunstwerke von mehr als 80 Künstlern, darunter über 30 neue Auftragsarbeiten.

Das Publikum kann Kunst an verschiedenen Orten und in öffentlichen Räumen in ganz Singapur erleben - von vorkolonialen und kolonialen Wahrzeichen bis hin zu Einkaufszentren, historischen Wohnsiedlungen und Grünflächen. Durch die Erkundung von Kunst in alltäglichen Umgebungen wird das Publikum dazu angeregt, vertraute Räume in Singapur mit neuen Augen und aus neuen Perspektiven zu sehen.

In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Kuratoren Duncan Bass, Hsu Fang-Tze, Ong Puay Khim und Selene Yap mit: "Die Singapur Biennale 2025 bietet uns die einmalige Gelegenheit, darüber nachzudenken, auf welch vielfältige Weise unsere Stadt von ihrer Architektur und ihren Systemen sowie von den Menschen, die sich in ihr bewegen, geprägt wurde. Diese Ausgabe lädt verschiedene Stimmen ein, auf Themen wie die rasante urbane Entwicklung, historische Widersprüche und spekulative Zukünfte mit pure intention zu antworten und so die vielfältigen Realitäten Singapurs in globalen Erzählungen zu verdeutlichen. Durch die Aktivierung von Räumen, die Teil unseres täglichen Rhythmus sind, hoffen wir, den Dialog zwischen Kulturen und Gemeinschaften zu fördern und Momente der Verbundenheit und Neugier auf die kosmopolitische Zukunft, die wir teilen, zu entfachen.

Das Publikum kann sich auf Highlights in diesen Bereichen freuen:

SAM im Tanjong Pagar Distripark - Sitz des Museums und zentraler Schauplatz der Biennale, wo neue Auftragsarbeiten und Werke aus der Nationalen Sammlung Singapurs im Mittelpunkt der Ausstellung stehen werden.





- Sitz des Museums und zentraler Schauplatz der Biennale, wo neue Auftragsarbeiten und Werke aus der Nationalen Sammlung Singapurs im Mittelpunkt der Ausstellung stehen werden. Civic District - Erkunden Sie die vielschichtige Geschichte von Gemeinden, die die Nationen geprägt haben. Gala Porras-Kim (Kolumbien/ USA /Vereinigtes Königreich) wird anhand der Poesie von Arbeitsmigrantengemeinschaften über Arbeit und Ruhe nachdenken.





- Erkunden Sie die vielschichtige Geschichte von Gemeinden, die die Nationen geprägt haben. (Kolumbien/ /Vereinigtes Königreich) wird anhand der Poesie von Arbeitsmigrantengemeinschaften über Arbeit und Ruhe nachdenken. Rail Corridor South - Diese 24 Kilometer lange Strecke war einst eine kommerzielle Eisenbahnstrecke und ist heute ein Naturlehrpfad, dessen Erbe in den umliegenden Vierteln noch immer zu spüren ist. Am Tanglin Halt wird Joo Choon Lin (Singapur) eine immersive Installation zeigen, die die menschliche Wahrnehmung als Aktivität, Ereignis und Bewegung neu interpretiert.





- Diese 24 Kilometer lange Strecke war einst eine kommerzielle Eisenbahnstrecke und ist heute ein Naturlehrpfad, dessen Erbe in den umliegenden Vierteln noch immer zu spüren ist. Am Tanglin Halt wird (Singapur) eine immersive Installation zeigen, die die menschliche Wahrnehmung als Aktivität, Ereignis und Bewegung neu interpretiert. Orchard Road - Singapurs Einkaufszentren mit Schichtenbezeichnung zeigen, wie sich alltägliche Räume inmitten des schnellen städtischen Wandels anpassen. Im Lucky Plaza werden die Karaoke-Videos von Eisa Jocson (Philippinen), die zusammen mit H.O.M.E. und philippinischen Hausangestellten entstanden sind, Hymnen der Inspiration, des Kampfes und der Beharrlichkeit präsentieren.

Frühbuchertickets für SAM im Tanjong Pagar Distripark sind bis zum 30. Oktober 2025 erhältlich. Alle anderen Standorte der Biennale im öffentlichen Raum in Singapur sind kostenlos. Mehr: https://www.singaporebiennale.org/

