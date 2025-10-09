TSMC im KI-Fieber – Umsatz im dritten Quartal deutlich über Erwartungen

Der größte Auftragsfertiger für Halbleiter der Welt TSMC hat im dritten Quartal 2025 die Markterwartungen klar übertroffen. Getrieben von anhaltender Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz (KI) stiegen die Umsätze um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für die Monate Juli bis September meldete das Unternehmen Einnahmen von umgerechnet 32,5 Milliarden US-Dollar – Analysten hatten im Schnitt lediglich rund 31,6 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Die TSMC legte allein im vergangenen Monat um 20 Prozent zu, angetrieben von der Euphorie rund um KI-Anwendungen. Kunden wie Nvidia, AMD und Apple setzen zunehmend auf TSMC-Chips für Rechenzentren und Smartphones, wobei die Nachfrage aus der Konsumelektronikbranche zuletzt stagniert. Dennoch kompensiert die Konzentration auf High-End-Chips für KI die rückläufige Nachfrage nach Tablets oder ähnlichen Geräten.

TSMC hebt hervor, dass die milliardenschweren Investitionen US-amerikanischer Technologieunternehmen in KI und Cloud-Computing langfristig als Wachstumsimpuls wirken. Trotz vereinzelt geäußerter Befürchtungen über mögliche Überbewertungen im KI-Sektor zeigen die aktuellen Zahlen, dass die Nachfrage stabil bleibt.

Die vollständigen Quartalsergebnisse, inklusive aktualisierter Prognose für das vierte Quartal und das Gesamtjahr, will TSMC am 16. Oktober vorstellen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





