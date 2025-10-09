Trump und die Notiz zum Gaza-Deal

WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine handgeschriebene Notiz von US-Außenminister Marco Rubio für Donald Trump hat bei der Verkündung der Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas eine wichtige Rolle gespielt. "Sehr nah dran", stand auf dem Zettel, den Rubio dem Präsidenten während eines Treffens mit konservativen Influencern im Weißen Haus zusteckte. Fotografen hielten den Augenblick fest - ebenso den Text auf dem weißen Blatt Briefpapier, wie US-Medien berichteten.

Weiter hieß es da: "Sie müssen bald einen Truth-Social-Beitrag freigeben, damit Sie den Deal als Erster bekanntgeben können." Trump wirkt erstaunt, während er die Notiz liest, dann flüstert Rubio ihm noch etwas ins Ohr. "Ich habe gerade eine Nachricht vom Außenminister erhalten, dass wir kurz vor einer Einigung zum Nahen Osten stehen und sie mich ziemlich schnell brauchen werden", sagt der Präsident daraufhin. Rund zwei Stunden später verkündet er die Abmachung dann auch auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Den Kommentar, er solle das als Erster ankündigen, bringen Medien in Zusammenhang mit Trumps Bestrebungen, den Friedensnobelpreis zu bekommen. Dieser wird an diesem Freitag vergeben./jv/DP/mis



