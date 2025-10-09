    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Sehr nah dran'

    Trump und die Notiz zum Gaza-Deal

    Für Sie zusammengefasst
    • Notiz von Rubio: "Sehr nah dran" an Einigung.
    • Trump soll Deal als Erster auf Truth Social verkünden.
    • Zusammenhang mit Trumps Nobelpreis-Bestrebungen.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine handgeschriebene Notiz von US-Außenminister Marco Rubio für Donald Trump hat bei der Verkündung der Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas eine wichtige Rolle gespielt. "Sehr nah dran", stand auf dem Zettel, den Rubio dem Präsidenten während eines Treffens mit konservativen Influencern im Weißen Haus zusteckte. Fotografen hielten den Augenblick fest - ebenso den Text auf dem weißen Blatt Briefpapier, wie US-Medien berichteten.

    Weiter hieß es da: "Sie müssen bald einen Truth-Social-Beitrag freigeben, damit Sie den Deal als Erster bekanntgeben können." Trump wirkt erstaunt, während er die Notiz liest, dann flüstert Rubio ihm noch etwas ins Ohr. "Ich habe gerade eine Nachricht vom Außenminister erhalten, dass wir kurz vor einer Einigung zum Nahen Osten stehen und sie mich ziemlich schnell brauchen werden", sagt der Präsident daraufhin. Rund zwei Stunden später verkündet er die Abmachung dann auch auf seiner Online-Plattform Truth Social.

    Den Kommentar, er solle das als Erster ankündigen, bringen Medien in Zusammenhang mit Trumps Bestrebungen, den Friedensnobelpreis zu bekommen. Dieser wird an diesem Freitag vergeben./jv/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
