    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,60 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:05 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,42EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 10:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Ahmed Farman
    Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17,60
    Kursziel alt: 17,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,60 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb …