DATAGROUPs Max Schaber: M&A Award für sein Lebenswerk!
Max Schaber, eine prägende Figur der deutschen IT-Branche, wurde für sein Lebenswerk mit dem renommierten M&A Award ausgezeichnet. Diese Ehrung, verliehen vom Bundesverband Mergers & Acquisitions, würdigt herausragende Leistungen im Bereich Unternehmenszusammenschlüsse. Schabers Erfolg basiert auf der Überzeugung, dass der Mensch im Mittelpunkt jeder Transformation steht.
Foto: adobe.stock.com
- Max Schaber, Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrates von DATAGROUP, wurde mit dem M&A Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
- Die Auszeichnung wird vom Bundesverband Mergers & Acquisitions (BMA) verliehen und würdigt Verdienste im Bereich Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen in Deutschland.
- Der M&A Award wurde 2023 ins Leben gerufen und fördert erfolgreiche, innovative und nachhaltige Transaktionen in der Branche.
- DATAGROUP hat seit dem Börsengang 2006 über 30 Unternehmen akquiriert und verfolgt eine „buy and turn around“-Strategie zur Konsolidierung des deutschen IT-Service-Marktes.
- Die Integration der akquirierten Unternehmen wird nachhaltig gestaltet, um deren Leistungsfähigkeit und die Perspektiven der Mitarbeiter*innen zu sichern.
- Max Schaber betont, dass der Erfolg im M&A-Bereich auf partnerschaftlichem Denken und der Überzeugung basiert, dass der Mensch im Mittelpunkt jeder Transformation steht.
Der Kurs von DATAGROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 63,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,63 % im
Plus.
-0,16 %
-2,02 %
+4,30 %
+4,30 %
+45,73 %
+11,09 %
+41,01 %
+427,99 %
+1.702,86 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte