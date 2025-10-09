    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Aktie im Höhenflug

    1077 Aufrufe 1077 0 Kommentare 0 Kommentare

    AMD setzt KI-Rallye fort: 43 Prozent Plus durch OpenAI-Deal

    Die Rallye von AMD nach dem OpenAI-Deal geht weiter mit einem erneuten Anstieg um 11 Prozent. Wird Nvidia vom KI-Thron geworfen?

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie im Höhenflug - AMD setzt KI-Rallye fort: 43 Prozent Plus durch OpenAI-Deal
    Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

    Der US-Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) setzt seine beeindruckende Rallye fort. Nach einer erneuten Kurssteigerung von 11 Prozent am Mittwoch liegt die Aktie nun 43 Prozent im Wochenverlauf im Plus, angetrieben durch eine Partnerschaft mit OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT.

    Milliardenschwerer Deal beflügelt Anlegerstimmung

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices!
    Long
    223,92€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    253,52€
    Basispreis
    1,57
    Ask
    × 13,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bereits am Montag hatte OpenAI angekündigt, Milliardenbeträge in KI-Hardware von AMD zu investieren – ein Schritt, der das Kräfteverhältnis im rasant wachsenden Markt für KI-Chips neu ordnen könnte. Im Rahmen der Vereinbarung könnte OpenAI zudem bis zu 10 Prozent der AMD-Anteile erwerben, abhängig von Kursentwicklung und Fortschritt der Partnerschaft.

    Nach den ersten zwei Handelstagen dieser Woche, an denen die Aktie am Montag um 24 Prozent und am Dienstag um weitere 4 Prozent zulegte, liegt die Marktkapitalisierung von AMD nun bei rund 380 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen befindet sich damit auf Kurs zu seiner stärksten Handelswoche seit April 2016.

    AMD als ernsthafte Konkurrenz für Nvidia

    Der Deal mit OpenAI markiert einen strategischen Wendepunkt für AMD. Bisher galt Nvidia als nahezu unangefochtener Marktführer bei KI-Beschleunigern. Doch die neue Partnerschaft lässt Anleger hoffen, dass AMD künftig eine ernsthafte Alternative im High-End-Segment werden könnte.

    AMD-CEO Lisa Su bezeichnete die Vereinbarung am Montag als "Win-Win-Situation" und betonte, dass die hauseigenen KI-Chips "für den Einsatz in großskaligen Rechenzentren" geeignet seien – also genau für jene Infrastrukturen, auf die OpenAI und große Cloud-Anbieter wie Microsoft oder Amazon setzen.

     

    Analysten erwarten langfristige Dynamik

    Marktanalysten sehen in dem Schritt ein Signal für eine neue Wettbewerbsdynamik in der Halbleiterbranche. "AMD beweist, dass sie in der Lage sind, im KI-Geschäft nicht nur mitzuhalten, sondern strategisch zu überraschen", sagte ein Branchenexperte der Investmentbank Jefferies. "Diese Partnerschaft könnte der Beginn eines neuen Duopols in der KI-Hardware sein."

    Trotz des steilen Kursanstiegs warnen einige Beobachter jedoch vor überzogener Euphorie. "Die Bewertung ist in nur drei Tagen explodiert", so ein Analyst von Morgan Stanley. "Das Momentum ist real, aber das Risiko einer kurzfristigen Korrektur ist nicht zu unterschätzen."

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 203,2EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 10:36 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Höhenflug AMD setzt KI-Rallye fort: 43 Prozent Plus durch OpenAI-Deal Die Rallye von AMD nach dem OpenAI-Deal geht weiter mit einem erneuten Anstieg um 11 Prozent. Wird Nvidia vom KI-Thron geworfen?