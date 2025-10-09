AMD setzt KI-Rallye fort: 43 Prozent Plus durch OpenAI-Deal

Der US-Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) setzt seine beeindruckende Rallye fort. Nach einer erneuten Kurssteigerung von 11 Prozent am Mittwoch liegt die Aktie nun 43 Prozent im Wochenverlauf im Plus, angetrieben durch eine Partnerschaft mit OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT.

Bereits am Montag hatte OpenAI angekündigt, Milliardenbeträge in KI-Hardware von AMD zu investieren – ein Schritt, der das Kräfteverhältnis im rasant wachsenden Markt für KI-Chips neu ordnen könnte. Im Rahmen der Vereinbarung könnte OpenAI zudem bis zu 10 Prozent der AMD-Anteile erwerben, abhängig von Kursentwicklung und Fortschritt der Partnerschaft.

Nach den ersten zwei Handelstagen dieser Woche, an denen die Aktie am Montag um 24 Prozent und am Dienstag um weitere 4 Prozent zulegte, liegt die Marktkapitalisierung von AMD nun bei rund 380 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen befindet sich damit auf Kurs zu seiner stärksten Handelswoche seit April 2016.

AMD als ernsthafte Konkurrenz für Nvidia

Der Deal mit OpenAI markiert einen strategischen Wendepunkt für AMD. Bisher galt Nvidia als nahezu unangefochtener Marktführer bei KI-Beschleunigern. Doch die neue Partnerschaft lässt Anleger hoffen, dass AMD künftig eine ernsthafte Alternative im High-End-Segment werden könnte.

AMD-CEO Lisa Su bezeichnete die Vereinbarung am Montag als "Win-Win-Situation" und betonte, dass die hauseigenen KI-Chips "für den Einsatz in großskaligen Rechenzentren" geeignet seien – also genau für jene Infrastrukturen, auf die OpenAI und große Cloud-Anbieter wie Microsoft oder Amazon setzen.

Analysten erwarten langfristige Dynamik

Marktanalysten sehen in dem Schritt ein Signal für eine neue Wettbewerbsdynamik in der Halbleiterbranche. "AMD beweist, dass sie in der Lage sind, im KI-Geschäft nicht nur mitzuhalten, sondern strategisch zu überraschen", sagte ein Branchenexperte der Investmentbank Jefferies. "Diese Partnerschaft könnte der Beginn eines neuen Duopols in der KI-Hardware sein."

Trotz des steilen Kursanstiegs warnen einige Beobachter jedoch vor überzogener Euphorie. "Die Bewertung ist in nur drei Tagen explodiert", so ein Analyst von Morgan Stanley. "Das Momentum ist real, aber das Risiko einer kurzfristigen Korrektur ist nicht zu unterschätzen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 203,2EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 10:36 Uhr) gehandelt.





