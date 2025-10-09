Besonders beachtet!
Gerresheimer - Aktie bricht ein -13,13 % - 09.10.2025
Am heutigen Handelstag muss die Gerresheimer Aktie bisher Verluste von -13,13 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.
Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.
Gerresheimer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2025
Einen schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie fällt um -13,13 % auf 32,42€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Gerresheimer Aktionäre einen Verlust von -24,62 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Gerresheimer Aktie damit um -0,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -48,60 % verloren.
Gerresheimer Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,97 %
|1 Monat
|-12,38 %
|3 Monate
|-24,62 %
|1 Jahr
|-53,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Gerresheimer Aktie, die um 12 Prozent gefallen ist. Nutzer äußern Bedenken über die hohe Shortquote und fordern personelle Konsequenzen aufgrund mehrerer Gewinnwarnungen. Ein Kostensenkungsprogramm wird als positive Maßnahme betrachtet, und trotz der schlechten Fundamentaldaten sehen einige die Aktie als günstig für Neueinsteiger, die auf eine Erholung hoffen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.
Zur Gerresheimer Diskussion
Informationen zur Gerresheimer Aktie
Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd. wert.
Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.10.2025 / 10:24 CET/CEST Dissemination of …
Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.10.2025 / 10:21 CET/CEST Dissemination of …
Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.10.2025 / 10:18 CET/CEST Dissemination of …
Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?
Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.