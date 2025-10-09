Gerresheimer - Aktie bricht ein -13,13 % - 09.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie fällt um -13,13 % auf 32,42€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Gerresheimer Aktionäre einen Verlust von -24,62 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Gerresheimer Aktie damit um -0,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -48,60 % verloren.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,97 % 1 Monat -12,38 % 3 Monate -24,62 % 1 Jahr -53,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Gerresheimer Aktie, die um 12 Prozent gefallen ist. Nutzer äußern Bedenken über die hohe Shortquote und fordern personelle Konsequenzen aufgrund mehrerer Gewinnwarnungen. Ein Kostensenkungsprogramm wird als positive Maßnahme betrachtet, und trotz der schlechten Fundamentaldaten sehen einige die Aktie als günstig für Neueinsteiger, die auf eine Erholung hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd. wert.

EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.10.2025 / 10:24 CET/CEST Dissemination of …

EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.10.2025 / 10:21 CET/CEST Dissemination of …

EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.10.2025 / 10:18 CET/CEST Dissemination of …

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.