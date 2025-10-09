Evotec Aktie bricht massiv ein - 09.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -6,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Evotec Aktionäre einen Verlust von -6,27 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +7,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,92 % verloren.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,33 % 1 Monat +16,62 % 3 Monate -6,27 % 1 Jahr +15,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Evotec Aktie, die durch die Ernennung von Dr. Werner Lanthaler zum CEO von FairJourney Biologics beeinflusst wird. Anleger sind besorgt über die fehlenden Neuigkeiten und die Integrität von Lanthaler, was das Vertrauen in die Aktie beeinträchtigt. Zudem warten die Marktteilnehmer auf die Q3-Zahlen und Informationen zu einem möglichen Deal mit Sandoz, während das Handelsvolumen gering bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die weltweite Zunahme von Wohlstandserkrankungen wie Diabetes, Adipositas, Multipler Sklerose (MS) und MASH (metabolisch bedingte Fettleber) sorgt für ein enormes Wachstum im Gesundheitssektor. Ebenso wächst der Markt für Krebspräparate rasant. Der M&A-Markt legt dynamisch zu. Große Pharmaunternehmen müssen handeln, da der Patentschutz ihrer Medikamente endet und sie die eigene Pipeline durch Zukäufe und Partnerschaften sichern müssen. Zusätzlich sind Bereiche gefragt, bei denen Innovationen und Verabreichungsformen für die Aufkäufer aussichtsreich sind. Hier kommt ein chancenreicher Wert aus der zweiten Reihe ins Spiel.

Die Pharmabranche steht vor einem historischen Wendepunkt. Künstliche Intelligenz durchbricht die langwierigen und kostspieligen Entwicklungszyklen, die den Sektor seit Jahrzehnten prägen. Dieser technologische Quantensprung revolutioniert die …

