Besonders beachtet!
Evotec Aktie bricht massiv ein - 09.10.2025
Am 09.10.2025 ist die Evotec Aktie, bisher, um -6,05 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.
Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.
Evotec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -6,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Evotec Aktionäre einen Verlust von -6,27 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +7,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,92 % verloren.
Evotec Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,33 %
|1 Monat
|+16,62 %
|3 Monate
|-6,27 %
|1 Jahr
|+15,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Evotec Aktie, die durch die Ernennung von Dr. Werner Lanthaler zum CEO von FairJourney Biologics beeinflusst wird. Anleger sind besorgt über die fehlenden Neuigkeiten und die Integrität von Lanthaler, was das Vertrauen in die Aktie beeinträchtigt. Zudem warten die Marktteilnehmer auf die Q3-Zahlen und Informationen zu einem möglichen Deal mit Sandoz, während das Handelsvolumen gering bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Informationen zur Evotec Aktie
Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd. wert.
Evotec Aktie jetzt kaufen?
Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.