Diginex Aktie explodiert - 09.10.2025

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Diginex über einen Zuwachs von +416,70 % freuen.

Mit einer Performance von +21,04 % konnte die Diginex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +126,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +320,29 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +126,92 % 1 Monat +320,29 % 3 Monate +416,70 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,46 Mio. wert.

Diginex Limited, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger RegTech-Lösungen, hat am 6. Oktober 2025 den Abschluss der Übernahme von Matter DK ApS bekannt gegeben. Matter ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von …

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.