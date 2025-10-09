OHB Aktie hebt ab - 09.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die OHB Aktie. Mit einer Performance von +11,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die OHB Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +69,92 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +21,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +95,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von OHB +173,01 % gewonnen.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,96 % 1 Monat +95,36 % 3 Monate +69,92 % 1 Jahr +195,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der OHB Aktie, die in den letzten Tagen sowohl Anstiege als auch signifikante Rückgänge erlebte. Nutzer äußern Bedenken zur hohen Bewertung und möglichen Gewinnmitnahmen. Technische Analysen deuten auf ein mögliches Retracement bei 130 Euro hin. Kritische Stimmen hinterfragen die Wettbewerbsfähigkeit von OHB im internationalen Raumfahrtmarkt und die Unsicherheit über zukünftige Aufträge beeinflusst die Stimmung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,79 Mrd. wert.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.