China zieht die Zügel bei den für die Hightech- und Rüstungsbranche (u.a.) so wichtigen Seltene Erden weiter an. Das Handelsministerium in Peking hat die bestehenden Ausfuhrbeschränkungen für Verarbeitungstechnologien konkretisiert und ausgeweitet. Erstmals wird ausdrücklich festgehalten, dass Auslandskunden aus dem Verteidigungssektor keine Genehmigungen erhalten und Anträge mit Bezug zu fortgeschrittenen Halbleitern nur noch im Einzelfall geprüft werden. Die Maßnahmen folgen auf im April eingeführte Regelungen und setzen die globalen Lieferketten für Seltene Erden erneut unter Druck – trotz zwischenzeitlicher Entspannung durch zusätzliche Exportlizenzen.

Kern der Anpassungen ist die Ausweitung der Technologiekontrollen rund um die Seltene Erden. Betroffen sind Verfahren zur Aufbereitung und Trennung der 17 Elemente ebenso wie die Fertigung von Permanentmagneten. Peking präzisiert, dass die Beschränkungen mehrere Magnettypen umfassen und auch bestimmte Baugruppen und Komponenten mit eingeschlossenen Magneten unter die Regeln fallen. Neu ist außerdem: Ausrüstungen und Technologien zum Recycling von Seltenen Erden werden nur noch mit Exportlizenz ausgeführt.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Seltene Erden - China bremst erneut – und Ucore Rare Metals nimmt Fahrt auf!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.