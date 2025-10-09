Kontron Aktie fällt auf 26,04€ - 09.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Mit einer Performance von -2,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Kontron in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,46 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -1,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kontron +35,64 % gewonnen.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,26 % 1 Monat +5,88 % 3 Monate +2,46 % 1 Jahr +62,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Kontron Aktie, die als Spielball von Leerverkäufern betrachtet wird. Nutzer äußern Bedenken über Marktmanipulation und den Einfluss großer Fonds. Es wird die Notwendigkeit eines höheren Kaufvolumens betont, um den Kurs zu stabilisieren. Positive Erwähnungen durch das Bankhaus Metzler und das Portfolio von DBAG werden als potenzielle Kursstützen angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der deutsche Aktienindex Dax hat sich am Donnerstag zu einer Höchstmarke aufgeschwungen. Dank moderater Gewinne erreichte das Börsenbarometer im frühen Handel mit 24.698 Zählern den höchsten Kurs seiner Historie. Zuletzt betrug der Aufschlag 0,3 …

Nach den Kursgewinnen am Vortag könnte sich der Dax am Donnerstag zu einem Rekordhoch aufschwingen. Im vorbörslichen Handel legte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex in der Spitze auf 24.662 Zähler zu. Im Xetra-Handel wäre das eine …

Kontron Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.