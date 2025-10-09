    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron

    Kontron Aktie fällt auf 26,04€ - 09.10.2025

    Am 09.10.2025 ist die Kontron Aktie, bisher, um -2,91 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

    Kontron Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Mit einer Performance von -2,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Kontron in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,46 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -1,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kontron +35,64 % gewonnen.

    Kontron Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,26 %
    1 Monat +5,88 %
    3 Monate +2,46 %
    1 Jahr +62,24 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Kontron Aktie, die als Spielball von Leerverkäufern betrachtet wird. Nutzer äußern Bedenken über Marktmanipulation und den Einfluss großer Fonds. Es wird die Notwendigkeit eines höheren Kaufvolumens betont, um den Kurs zu stabilisieren. Positive Erwähnungen durch das Bankhaus Metzler und das Portfolio von DBAG werden als potenzielle Kursstützen angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

    Zur Kontron Diskussion

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. wert.

    Kontron Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

    -1,79 %
    -1,26 %
    +5,88 %
    +2,46 %
    +62,24 %
    +79,27 %
    +38,75 %
    +470,94 %
    +110,64 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ



