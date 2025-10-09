CEWE Stiftung - Aktie geht steil - 09.10.2025

Mit einer Performance von +3,98 % konnte die CEWE Stiftung Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

CEWE Stiftung ist ein führender europäischer Anbieter von Fotodienstleistungen, bekannt für Fotobücher, Kalender und Fotogeschenke. Als Marktführer in Europa konkurriert CEWE mit Fujifilm, Shutterfly und Snapfish. Das Unternehmen zeichnet sich durch hohe Produktqualität, innovative Drucktechnologien und ein breites Vertriebsnetz aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CEWE Stiftung in den letzten drei Monaten Verluste von -0,40 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CEWE Stiftung auf -2,62 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,99 % geändert.

CEWE Stiftung Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,35 % 1 Monat +2,19 % 3 Monate -0,40 % 1 Jahr -3,64 %

Informationen zur CEWE Stiftung Aktie

Es gibt 7 Mio. CEWE Stiftung Aktien. Damit ist das Unternehmen 772,48 Mio.EUR wert.

CEWE Stiftung Aktie jetzt kaufen?

Ob die CEWE Stiftung Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CEWE Stiftung Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.