    Gaza-Deal muss zu Zwei-Staaten-Lösung führen

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron begrüßt Waffenstillstand und Geisel-Freilassung.
    • Abkommen soll politischen Prozess für Zwei-Staaten-Lösung fördern.
    • Frankreich bietet Unterstützung und fordert Einhaltung der Vereinbarungen.

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Einigung von Israel und der islamistischen Hamas auf die Freilassung der Geiseln und den Waffenstillstand im Gazastreifen begrüßt. "Dieses Abkommen muss das Ende des Krieges und den Beginn einer politischen Lösung auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung markieren", sagte Macron.

    "Frankreich ist bereit, zu diesem Ziel beizutragen. Wir werden dies heute Nachmittag in Paris mit unseren internationalen Partnern besprechen", sagte Macron unter Verweis auf eine Konferenz, bei der es um die Umsetzung des US-Friedensplans für Gaza sowie um eine Unterstützung nach Kriegsende gehen soll.

    "Ich fordere alle Parteien auf, sich strikt an die Vereinbarungen zu halten", sagte Macron weiter. Die Einigung sei eine große Hoffnung für die Geiseln und ihre Familien, für die Palästinenser im Gazastreifen und für die gesamte Region./evs/DP/stk





