    Gold: Schnellster Anstieg - Rally eine Blase? Parallele zu KI-Blase!

    Das gelbe Edelmetall ist auf Monats-Basis nun so überkauft wie noch nie in der Geschichte

    Gold ist in den letzten 35 Handelstagen 500 Dollar gestiegen, das hat es noch nie in der Geschichte gegeben - ist dieser explosive Anstieg eine Blase? Die Zeiträume der 500-Dollar-Ansziege bei Gold werden immer schneller - das gelbe Edelmetall ist auf Monats-Basis nun so überkauft wie noch nie in der Geschichte. Legt man den Chart von Gold und den Chart von US-Halbleitern (SOX - ergo die KI-Aktien), so zeigen sich extreme Parallelen! Und das würde paradoxerweise nahelegen: wenn die KI-Blase platzt, wird auch Gold stark fallen! Denn es gibt viel "Papier-Gold", es wird also viel über Derivate auf weitere Anstiege beim Edelmetall spekuliert. Und wenn die große Ent-Hebelung beginnt, macht diese auch vor vermeintlich sicheren Häfen nicht halt..

    1. InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://de.investing.com/pro/pricing/partners/fugi?oid=3&affid=809&tra ...

    2. Unser Geld stirbt! Gold kennt kein Erbarmen: Die Schallmauer von 4.000 Dollar ist durchbrochen und es geht weiter!

     

    Das Video "Gold: Schnellster Anstieg - Rally eine Blase? Parallele zu KI-Blase!" sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
