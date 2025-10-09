Gold: Schnellster Anstieg - Rally eine Blase? Parallele zu KI-Blase!

Gold ist in den letzten 35 Handelstagen 500 Dollar gestiegen, das hat es noch nie in der Geschichte gegeben - ist dieser explosive Anstieg eine Blase? Die Zeiträume der 500-Dollar-Ansziege bei Gold werden immer schneller - das gelbe Edelmetall ist auf Monats-Basis nun so überkauft wie noch nie in der Geschichte. Legt man den Chart von Gold und den Chart von US-Halbleitern (SOX - ergo die KI-Aktien), so zeigen sich extreme Parallelen! Und das würde paradoxerweise nahelegen: wenn die KI-Blase platzt, wird auch Gold stark fallen! Denn es gibt viel "Papier-Gold", es wird also viel über Derivate auf weitere Anstiege beim Edelmetall spekuliert. Und wenn die große Ent-Hebelung beginnt, macht diese auch vor vermeintlich sicheren Häfen nicht halt..

Hinweise aus Video: