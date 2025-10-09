BDStar stellt seine Geschäftsstrategie für die Integration von Chip-Cloud vor

iLDB nutzt eine verteilte Chip-Cloud-Architektur, um ein einheitliches Technologie- und Dienstleistungssystem zu schaffen. Geleitet vom Paradigma der Chip-Cloud-Integration verbindet es gezielte Forschung und Entwicklung mit technologieübergreifender Synthese. Dieser Ansatz bietet robuste Positionierungslösungen und ermöglicht die Integration physischer und virtueller Umgebungen.

FRANKFURT, Deutschland, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- BDStar Navigation Co., Ltd. (Aktiencode: 002151.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Positionierungstechnologielösungen, hat seine Chip-Cloud-Integrationsstrategie bekannt gegeben und in Frankfurt am Main die „Intelligent Location Digital Base" (iLDB) vorgestellt.

Mit der Einführung von iLDB hat BDStar ein geschlossenes Ökosystem für seine Positionierungsprodukte und -dienstleistungen geschaffen, das Algorithmen, Chips/Module, Antennen und Datendienste in einem einheitlichen Rahmen umfasst. Die Lösungen des Unternehmens bieten eine bedarfsgerechte Positionsbestimmung, die bei jedem Wetter und in jeder Situation sicher, zuverlässig und intelligent anpassungsfähig ist. Sie kommen in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz, darunter intelligentes Fahren, Außenrobotik (z. B. Mähroboter), unbemannte Luftfahrzeuge und intelligente Wearables in Industrie, Automobil und Konsumgütermarkt.

Im Einklang mit der iLDB-Strategie hat BDStar außerdem seinen neuen hochpräzisen Positionierungsdatendienst für den europäischen Markt eingeführt. Der auf der NRTK-Technologie (Network Real-Time Kinematic) basierende Dienst bietet eine umfassende Abdeckung in ganz Europa und versorgt Kunden in der gesamten Region innerhalb von Sekunden mit einer Positionsgenauigkeit im Zentimeterbereich in Echtzeit.

BDStar wurde im Jahr 2000 gegründet und zählt zu den zehn weltweit führenden Anbietern von GNSS-Kernkomponenten. Im Jahr 2025 wird erwartet, dass die weltweiten Lieferungen von GNSS-Chips/Modulen des Unternehmens 100 Millionen Einheiten überschreiten werden. Zahlreiche führende internationale Marken integrieren bereits die GNSS-Chips, Antennen und Datendienste von BDStar in Produkte der nächsten Generation, die auf die sich wandelnden Marktanforderungen zugeschnitten sind.

David Zhou, Vice President von BDStar, merkte an, dass die Chip-Cloud-Integrationsstrategie des Unternehmens durch Design, Lieferung und Support aus einer Hand zahlreiche Vorteile bietet, darunter Kostensenkungen, Effizienzsteigerungen, garantierte Sicherheit, zentrale Verantwortlichkeit sowie schnelle und effektive Fehlerbehebung.

Ruxin Zhou, Gründer und Chairman von BDStar, betonte die globale Vision des Unternehmens: „Mit unserem Chip-Cloud-integrierten Modell wird BDStar weltweite Partnerschaften stärken und weiterhin eine erstklassige, global abgedeckte iLDB aufbauen", erklärte er. „Wir sind bestrebt, langfristige Werte für unsere Kunden zu schaffen und den Fortschritt im Zeitalter der Intelligenz voranzutreiben."

Medienkontakt: bdstar@bdstar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2791409/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bdstar-stellt-seine-geschaftsstrategie-fur-die-integration-von-chip-cloud-vor-302579503.html