72 Prozent der deutschen Unternehmen erwarten mehr Umsatz in UK / Ausblick für den deutsch-britischen Handel so positiv wie seit dem Brexit nicht mehr

Berlin/London (ots) - Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft undder British Chamber of Commerce in Germany (BCCG)85 % der deutschen Unternehmen erwarten verbesserte Beziehungen mit UK; 6 von 10Unternehmen wünschen sich Erleichterungen beim Handel; 43 % sehen Sicherheit undVerteidigung als neue Schwerpunkte der Kooperation beider Länder.- Nachhaltiger Optimismus bei Umsatz und Investitionen: 48 % der deutschenUnternehmen erwarten für das laufende Geschäftsjahr steigende Umsätze imdeutsch-britischen Korridor, bis 2030 sogar 72 %. 31 % planen bis 2030Investitionen über 5 Millionen Euro in UK, davon 8 % sogar über 100 MillionenEuro.- Unternehmen wünschen sich von ihren Regierungen eine engereHandelskooperation: 60 % wünschen sich von der britischen Regierungverbesserte Handelsbeziehungen zur EU, 43 % sprechen sich für den Abbau vonHandelshemmnissen aus; 55 % wünschen sich von der deutschen Regierung bessereHandelsbedingungen mit dem Vereinigten Königreich.- Wachsende Geschäftschancen: 25 % sehen für sich konkrete Vorteile aus denHandelsabkommen, die UK kürzlich erfolgreich neu geschlossen hat oder nochverhandelt (+17 Prozentpunkte ggü. 2024). Je 30 % sehen Chancen in den sichtransformierenden Industrien im Vereinigten Königreich und in dervergleichsweise weniger restriktiven Regulierung in UK.- Kooperation in Zukunftsfeldern: Digitalisierung (45 % der Befragten),Sicherheit und Verteidigung (43 %, +17 Prozentpunkte) und Forschung (29 %)dominieren die Agenda.- Alltag nach Brexit belastet Wirtschaft weiterhin: Die Einführung derelektronischen Einreisegenehmigung ("ETA") im Jahr 2025 beeinträchtigt 32 %der Unternehmen, geänderte Einwanderungsregeln 23 %. Das 2024 neu eingeführteImportkontrollsystem ("Border Target Operating Model") ist hingegenmittlerweile verkraftet und belastet nur noch 18 % (im Vorjahr noch 34 %).85 % der deutschen Unternehmen erwarten eine Verbesserung der Beziehungenzwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, 40 % rechnen sogar mit einer"deutlich engeren" Kooperation. Der " German-British Business Outlook 2025 ",den KPMG in Deutschland gemeinsam mit der British Chamber of Commerce in Germany(BCCG) bereits im siebten Jahr in Folge erstellt, belegt damit eine klareTrendwende.Treiber dieser Neubewertung sind die geopolitischen Spannungen: Derprotektionistische und unvorhersehbare Kurs der USA sowie die akutenSicherheitsbedrohungen in Europa und weltweit rücken die deutsch-britischenBeziehungen stärker in den Fokus. Der im Mai 2025 geschlosseneUK-EU-Sicherheits- und Verteidigungspakt sowie der Freundschaftsvertrag