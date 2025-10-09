72 Prozent der deutschen Unternehmen erwarten mehr Umsatz in UK / Ausblick für den deutsch-britischen Handel so positiv wie seit dem Brexit nicht mehr
Berlin/London (ots) - Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und
der British Chamber of Commerce in Germany (BCCG)
85 % der deutschen Unternehmen erwarten verbesserte Beziehungen mit UK; 6 von 10
Unternehmen wünschen sich Erleichterungen beim Handel; 43 % sehen Sicherheit und
Verteidigung als neue Schwerpunkte der Kooperation beider Länder.
- Nachhaltiger Optimismus bei Umsatz und Investitionen: 48 % der deutschen
Unternehmen erwarten für das laufende Geschäftsjahr steigende Umsätze im
deutsch-britischen Korridor, bis 2030 sogar 72 %. 31 % planen bis 2030
Investitionen über 5 Millionen Euro in UK, davon 8 % sogar über 100 Millionen
Euro.
- Unternehmen wünschen sich von ihren Regierungen eine engere
Handelskooperation: 60 % wünschen sich von der britischen Regierung
verbesserte Handelsbeziehungen zur EU, 43 % sprechen sich für den Abbau von
Handelshemmnissen aus; 55 % wünschen sich von der deutschen Regierung bessere
Handelsbedingungen mit dem Vereinigten Königreich.
- Wachsende Geschäftschancen: 25 % sehen für sich konkrete Vorteile aus den
Handelsabkommen, die UK kürzlich erfolgreich neu geschlossen hat oder noch
verhandelt (+17 Prozentpunkte ggü. 2024). Je 30 % sehen Chancen in den sich
transformierenden Industrien im Vereinigten Königreich und in der
vergleichsweise weniger restriktiven Regulierung in UK.
- Kooperation in Zukunftsfeldern: Digitalisierung (45 % der Befragten),
Sicherheit und Verteidigung (43 %, +17 Prozentpunkte) und Forschung (29 %)
dominieren die Agenda.
- Alltag nach Brexit belastet Wirtschaft weiterhin: Die Einführung der
elektronischen Einreisegenehmigung ("ETA") im Jahr 2025 beeinträchtigt 32 %
der Unternehmen, geänderte Einwanderungsregeln 23 %. Das 2024 neu eingeführte
Importkontrollsystem ("Border Target Operating Model") ist hingegen
mittlerweile verkraftet und belastet nur noch 18 % (im Vorjahr noch 34 %).
85 % der deutschen Unternehmen erwarten eine Verbesserung der Beziehungen
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, 40 % rechnen sogar mit einer
"deutlich engeren" Kooperation. Der " German-British Business Outlook 2025 ",
den KPMG in Deutschland gemeinsam mit der British Chamber of Commerce in Germany
(BCCG) bereits im siebten Jahr in Folge erstellt, belegt damit eine klare
Trendwende.
Treiber dieser Neubewertung sind die geopolitischen Spannungen: Der
protektionistische und unvorhersehbare Kurs der USA sowie die akuten
Sicherheitsbedrohungen in Europa und weltweit rücken die deutsch-britischen
Beziehungen stärker in den Fokus. Der im Mai 2025 geschlossene
UK-EU-Sicherheits- und Verteidigungspakt sowie der Freundschaftsvertrag
