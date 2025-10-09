    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    72 Prozent der deutschen Unternehmen erwarten mehr Umsatz in UK / Ausblick für den deutsch-britischen Handel so positiv wie seit dem Brexit nicht mehr

    Berlin/London (ots) - Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und
    der British Chamber of Commerce in Germany (BCCG)

    85 % der deutschen Unternehmen erwarten verbesserte Beziehungen mit UK; 6 von 10
    Unternehmen wünschen sich Erleichterungen beim Handel; 43 % sehen Sicherheit und
    Verteidigung als neue Schwerpunkte der Kooperation beider Länder.

    - Nachhaltiger Optimismus bei Umsatz und Investitionen: 48 % der deutschen
    Unternehmen erwarten für das laufende Geschäftsjahr steigende Umsätze im
    deutsch-britischen Korridor, bis 2030 sogar 72 %. 31 % planen bis 2030
    Investitionen über 5 Millionen Euro in UK, davon 8 % sogar über 100 Millionen
    Euro.
    - Unternehmen wünschen sich von ihren Regierungen eine engere
    Handelskooperation: 60 % wünschen sich von der britischen Regierung
    verbesserte Handelsbeziehungen zur EU, 43 % sprechen sich für den Abbau von
    Handelshemmnissen aus; 55 % wünschen sich von der deutschen Regierung bessere
    Handelsbedingungen mit dem Vereinigten Königreich.
    - Wachsende Geschäftschancen: 25 % sehen für sich konkrete Vorteile aus den
    Handelsabkommen, die UK kürzlich erfolgreich neu geschlossen hat oder noch
    verhandelt (+17 Prozentpunkte ggü. 2024). Je 30 % sehen Chancen in den sich
    transformierenden Industrien im Vereinigten Königreich und in der
    vergleichsweise weniger restriktiven Regulierung in UK.
    - Kooperation in Zukunftsfeldern: Digitalisierung (45 % der Befragten),
    Sicherheit und Verteidigung (43 %, +17 Prozentpunkte) und Forschung (29 %)
    dominieren die Agenda.
    - Alltag nach Brexit belastet Wirtschaft weiterhin: Die Einführung der
    elektronischen Einreisegenehmigung ("ETA") im Jahr 2025 beeinträchtigt 32 %
    der Unternehmen, geänderte Einwanderungsregeln 23 %. Das 2024 neu eingeführte
    Importkontrollsystem ("Border Target Operating Model") ist hingegen
    mittlerweile verkraftet und belastet nur noch 18 % (im Vorjahr noch 34 %).

    85 % der deutschen Unternehmen erwarten eine Verbesserung der Beziehungen
    zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, 40 % rechnen sogar mit einer
    "deutlich engeren" Kooperation. Der " German-British Business Outlook 2025 ",
    den KPMG in Deutschland gemeinsam mit der British Chamber of Commerce in Germany
    (BCCG) bereits im siebten Jahr in Folge erstellt, belegt damit eine klare
    Trendwende.

    Treiber dieser Neubewertung sind die geopolitischen Spannungen: Der
    protektionistische und unvorhersehbare Kurs der USA sowie die akuten
    Sicherheitsbedrohungen in Europa und weltweit rücken die deutsch-britischen
    Beziehungen stärker in den Fokus. Der im Mai 2025 geschlossene
    UK-EU-Sicherheits- und Verteidigungspakt sowie der Freundschaftsvertrag
