    Deutscher Markt für Wagniskapital schwächelt im dritten Quartal

    - Hiesige Start-ups sammeln 1,3 Milliarden Euro ein - 47 Prozent weniger als im
    Vorquartal
    - Markt trotz Widrigkeiten relativ robust
    - US-Investoren weiterhin stark an Deutschland interessiert

    Deutsche Start-ups haben im dritten Quartal 2025 weniger Kapital eingeworben als
    in den Vorquartalen. Insgesamt sammelten sie rund 1,3 Milliarden Euro ein - das
    entspricht einem Rückgang von 47 Prozent gegenüber dem starken zweiten Quartal.
    Von April bis Juni wurde das Marktgeschehen allerdings auch von sechs Megarunden
    dominiert, bei denen deutlich über 100 Millionen Euro investiert wurden. Im
    dritten Quartal gab es lediglich eine solche Megarunde. Die Anzahl der
    Transaktionen blieb mit 200 nur geringfügig unter dem Vorquartal.

    Das sind Ergebnisse des neuen KfW-Venture-Capital-Dashboards. Damit
    veröffentlicht KfW Research quartalsweise Zahlen zum deutschen Markt für
    Wagniskapital (Venture Capital).

    Sofern das dritte Quartal nur ein Zwischentief darstellt, steuert der deutsche
    Venture-Capital-Markt zum Jahresabschluss auf ein ähnliches Niveau wie in den
    beiden Vorjahren zu - auf etwa sieben Milliarden Euro. Bislang liegt das
    Dealvolumen im laufenden Jahr bei 5,3 Milliarden Euro. Möglich wäre allerdings
    auch, dass das Jahresgeschehen bei einem ähnlich schwachen vierten Quartal unter
    den Erwartungen bleibt.

    "Der deutsche Venture-Capital-Markt zeigt sich angesichts des schwachen
    Wirtschaftswachstums, internationaler Handelskonflikte und zwischenzeitlicher
    Verwerfungen an den Kapitalmärkten relativ robust", sagt Dr. Dirk Schumacher,
    Chefvolkswirt der KfW. "Für Investoren bleibt es derzeit schwierig, aus den
    Unternehmen wieder auszusteigen. Der Weg über Börsengänge etwa war angesichts
    der fragilen Lage an den Kapitalmärkten über weite Teile des Jahres versperrt.
    Eine Belebung der Exit-Kanäle wird zunehmend zum Schlüsselfaktor für das
    langfristige Wachstum des Venture-Capital-Markts." Im dritten Quartal gab es
    insgesamt 35 Exits aus Unternehmen, in den ersten drei Quartalen waren es 112.

    Trotz politischer und wirtschaftlicher Widrigkeiten sind US-Investoren weiterhin
    stark auf dem deutschen Markt aktiv. Sie bleiben die wichtigste ausländische
    Kapitalquelle für deutsche Start-ups: Im dritten Quartal trugen sie 27 Prozent
    der investierten Mittel bei.

    Ähnlich wie in Deutschland war auch das Dealvolumen in den EU-Ländern im dritten
    Quartal rückläufig. Anders dagegen in Frankreich: Mit 2,9 Milliarden US-Dollar
    sammelten die Start-ups dort mehr Kapital ein als in den Vorquartalen. Auch in
    den USA und im Vereinigten Königreich verzeichnete der Venture-Capital-Markt
    starke Quartale.

    Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unter
    Venture Capital-Markt in Deutschland | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW
    /Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/Venture-Capital-Mark
    t-in-Deutschland/)

