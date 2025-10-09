Seasonax öffnet Schnittstellen für B2B-Kunden

--------------------------------------------------------------

Jetzt Seasonax Web App gratis testen 30-tägiges Testabo starten

https://www.seasonax.com

--------------------------------------------------------------





Wien (ots) - Neue Chancen für Fintechs, Banken und Broker



Wer saisonale Muster an den Finanzmärkten versteht, hat einen entscheidenden

Wissensvorsprung. Genau hier setzt Seasonax (https://www.seasonax.com) , der

weltweit führende Anbieter für Saisonalitätsanalysen mit Sitz in Wien, an. Seit

Jahren wächst das Fintech kontinuierlich, unterstützt durch erfolgreiche

Produkte wie die Seasonax Web App und die Seasonax Bloomberg App.



Jetzt geht Seasonax einen entscheidenden Schritt weiter: Neue API-Schnittstellen

ermöglichen ausgewählten B2B-Partnern die Möglichkeit, Analyse-Daten direkt in

ihre eigenen Systeme zu integrieren. Institutionelle Kunden erhalten damit

Zugriff auf Screener-Ergebnisse und detaillierte saisonale Muster - nahtlos,

effizient und basierend auf den Seasonax Algorithmen.



"Unser Ziel ist es, Wissen über saisonale Effekte so zugänglich wie möglich zu

machen. Mit unserer API-Lösung können Banken, Broker und Fintechs ihren Kunden

direkten Mehrwert bieten und ihre eigenen Angebote stärken", sagt Christoph

Zenk, CEO von Seasonax.



Erste internationale Partner nutzen die API bereits erfolgreich, was die

wachsende Relevanz saisonaler Datenprodukte unterstreicht. Damit positioniert

sich Seasonax als wichtiger Infrastruktur-Anbieter im Bereich quantitativer

Finanzanalysen.



Darüber hinaus arbeitet Seasonax global erfolgreich mit renommierten

Institutionen wie der IFTA (International Federation of Technical Analysts), der

CMT Association sowie diversen weiteren Partnern zusammen. Dimitri Speck,

Co-Founder und Chefanalyst: "Anleger an den Finanzmärkten können ihre Gewinne

mit wiederkehrenden Saisonalitäten und Zyklen systematisch steigern."



Neben innovativen Tools erstellt und veröffentlichen Speck und sein Analyse-Team

laufend Inhalte, Analysen und Fachartikel rund um das Thema Saisonalität. Diese

werden frei zur Verfügung gestellt, um sowohl Einsteigern als auch erfahrenen

Experten dabei zu helfen, saisonale Muster besser zu verstehen und praktisch zu

nutzen. Ergänzt wird dieses Angebot durch regelmäßige Webinare mit

internationalen Partnern in Deutsch und Englisch. Mit der neuen B2B-Offensive

baut Seasonax seine Marktführerschaft weiter aus und adressiert gezielt Banken,

Broker, Asset Manager und Fintech-Unternehmen.



Über Seasonax



Seasonax ist ein international tätiges Fintech mit Sitz in Wien, das sich auf

die Analyse von Saisonalitäten an den Finanzmärkten spezialisiert hat. Mit der

Seasonax Web App, der Seasonax Bloomberg App und der neu entwickelten

API-Schnittstellen bietet das Unternehmen Investoren, Banken und Fintechs

weltweit einzigartige Einblicke in wiederkehrende Markt- und Kursmuster. Zudem

kooperiert Seasonax mit führenden Finanz- und Analystenverbänden wie IFTA und

CMT.



Jetzt Seasonax Web App gratis testen 30-tägiges Testabo starten

(https://www.seasonax.com)



Pressekontakt:



Pressekontakt:

mailto:media@seasonax.com

+43 1 9558576



Seasonax GmbH

Lukas Kroisenbrunner

Telefon: +43 1 9558576

E-Mail: mailto:lk@seasonax.com

Website: https://www.seasonax.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181174/6134095

OTS: Seasonax







