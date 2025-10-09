Seasonax öffnet Schnittstellen für B2B-Kunden
--------------------------------------------------------------
Jetzt Seasonax Web App gratis testen 30-tägiges Testabo starten
https://www.seasonax.com
--------------------------------------------------------------
Jetzt Seasonax Web App gratis testen 30-tägiges Testabo starten
https://www.seasonax.com
--------------------------------------------------------------
Wien (ots) - Neue Chancen für Fintechs, Banken und Broker
Wer saisonale Muster an den Finanzmärkten versteht, hat einen entscheidenden
Wissensvorsprung. Genau hier setzt Seasonax (https://www.seasonax.com) , der
weltweit führende Anbieter für Saisonalitätsanalysen mit Sitz in Wien, an. Seit
Jahren wächst das Fintech kontinuierlich, unterstützt durch erfolgreiche
Produkte wie die Seasonax Web App und die Seasonax Bloomberg App.
Jetzt geht Seasonax einen entscheidenden Schritt weiter: Neue API-Schnittstellen
ermöglichen ausgewählten B2B-Partnern die Möglichkeit, Analyse-Daten direkt in
ihre eigenen Systeme zu integrieren. Institutionelle Kunden erhalten damit
Zugriff auf Screener-Ergebnisse und detaillierte saisonale Muster - nahtlos,
effizient und basierend auf den Seasonax Algorithmen.
"Unser Ziel ist es, Wissen über saisonale Effekte so zugänglich wie möglich zu
machen. Mit unserer API-Lösung können Banken, Broker und Fintechs ihren Kunden
direkten Mehrwert bieten und ihre eigenen Angebote stärken", sagt Christoph
Zenk, CEO von Seasonax.
Erste internationale Partner nutzen die API bereits erfolgreich, was die
wachsende Relevanz saisonaler Datenprodukte unterstreicht. Damit positioniert
sich Seasonax als wichtiger Infrastruktur-Anbieter im Bereich quantitativer
Finanzanalysen.
Darüber hinaus arbeitet Seasonax global erfolgreich mit renommierten
Institutionen wie der IFTA (International Federation of Technical Analysts), der
CMT Association sowie diversen weiteren Partnern zusammen. Dimitri Speck,
Co-Founder und Chefanalyst: "Anleger an den Finanzmärkten können ihre Gewinne
mit wiederkehrenden Saisonalitäten und Zyklen systematisch steigern."
Neben innovativen Tools erstellt und veröffentlichen Speck und sein Analyse-Team
laufend Inhalte, Analysen und Fachartikel rund um das Thema Saisonalität. Diese
werden frei zur Verfügung gestellt, um sowohl Einsteigern als auch erfahrenen
Experten dabei zu helfen, saisonale Muster besser zu verstehen und praktisch zu
nutzen. Ergänzt wird dieses Angebot durch regelmäßige Webinare mit
internationalen Partnern in Deutsch und Englisch. Mit der neuen B2B-Offensive
baut Seasonax seine Marktführerschaft weiter aus und adressiert gezielt Banken,
Broker, Asset Manager und Fintech-Unternehmen.
Über Seasonax
Seasonax ist ein international tätiges Fintech mit Sitz in Wien, das sich auf
die Analyse von Saisonalitäten an den Finanzmärkten spezialisiert hat. Mit der
Seasonax Web App, der Seasonax Bloomberg App und der neu entwickelten
API-Schnittstellen bietet das Unternehmen Investoren, Banken und Fintechs
weltweit einzigartige Einblicke in wiederkehrende Markt- und Kursmuster. Zudem
kooperiert Seasonax mit führenden Finanz- und Analystenverbänden wie IFTA und
CMT.
Jetzt Seasonax Web App gratis testen 30-tägiges Testabo starten
(https://www.seasonax.com)
Pressekontakt:
Pressekontakt:
mailto:media@seasonax.com
+43 1 9558576
Seasonax GmbH
Lukas Kroisenbrunner
Telefon: +43 1 9558576
E-Mail: mailto:lk@seasonax.com
Website: https://www.seasonax.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181174/6134095
OTS: Seasonax
Autor folgen