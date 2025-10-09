    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Seasonax öffnet Schnittstellen für B2B-Kunden

    Wien (ots) - Neue Chancen für Fintechs, Banken und Broker

    Wer saisonale Muster an den Finanzmärkten versteht, hat einen entscheidenden
    Wissensvorsprung. Genau hier setzt Seasonax (https://www.seasonax.com) , der
    weltweit führende Anbieter für Saisonalitätsanalysen mit Sitz in Wien, an. Seit
    Jahren wächst das Fintech kontinuierlich, unterstützt durch erfolgreiche
    Produkte wie die Seasonax Web App und die Seasonax Bloomberg App.

    Jetzt geht Seasonax einen entscheidenden Schritt weiter: Neue API-Schnittstellen
    ermöglichen ausgewählten B2B-Partnern die Möglichkeit, Analyse-Daten direkt in
    ihre eigenen Systeme zu integrieren. Institutionelle Kunden erhalten damit
    Zugriff auf Screener-Ergebnisse und detaillierte saisonale Muster - nahtlos,
    effizient und basierend auf den Seasonax Algorithmen.

    "Unser Ziel ist es, Wissen über saisonale Effekte so zugänglich wie möglich zu
    machen. Mit unserer API-Lösung können Banken, Broker und Fintechs ihren Kunden
    direkten Mehrwert bieten und ihre eigenen Angebote stärken", sagt Christoph
    Zenk, CEO von Seasonax.

    Erste internationale Partner nutzen die API bereits erfolgreich, was die
    wachsende Relevanz saisonaler Datenprodukte unterstreicht. Damit positioniert
    sich Seasonax als wichtiger Infrastruktur-Anbieter im Bereich quantitativer
    Finanzanalysen.

    Darüber hinaus arbeitet Seasonax global erfolgreich mit renommierten
    Institutionen wie der IFTA (International Federation of Technical Analysts), der
    CMT Association sowie diversen weiteren Partnern zusammen. Dimitri Speck,
    Co-Founder und Chefanalyst: "Anleger an den Finanzmärkten können ihre Gewinne
    mit wiederkehrenden Saisonalitäten und Zyklen systematisch steigern."

    Neben innovativen Tools erstellt und veröffentlichen Speck und sein Analyse-Team
    laufend Inhalte, Analysen und Fachartikel rund um das Thema Saisonalität. Diese
    werden frei zur Verfügung gestellt, um sowohl Einsteigern als auch erfahrenen
    Experten dabei zu helfen, saisonale Muster besser zu verstehen und praktisch zu
    nutzen. Ergänzt wird dieses Angebot durch regelmäßige Webinare mit
    internationalen Partnern in Deutsch und Englisch. Mit der neuen B2B-Offensive
    baut Seasonax seine Marktführerschaft weiter aus und adressiert gezielt Banken,
    Broker, Asset Manager und Fintech-Unternehmen.

    Über Seasonax

    Seasonax ist ein international tätiges Fintech mit Sitz in Wien, das sich auf
    die Analyse von Saisonalitäten an den Finanzmärkten spezialisiert hat. Mit der
    Seasonax Web App, der Seasonax Bloomberg App und der neu entwickelten
    API-Schnittstellen bietet das Unternehmen Investoren, Banken und Fintechs
    weltweit einzigartige Einblicke in wiederkehrende Markt- und Kursmuster. Zudem
    kooperiert Seasonax mit führenden Finanz- und Analystenverbänden wie IFTA und
    CMT.

    Pressekontakt:

    mailto:media@seasonax.com
    +43 1 9558576

    Seasonax GmbH
    Lukas Kroisenbrunner
    Telefon: +43 1 9558576
    E-Mail: mailto:lk@seasonax.com
    Website: https://www.seasonax.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181174/6134095
    OTS: Seasonax




