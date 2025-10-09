Neuer Bericht von BCG und Vestiaire Collective enthüllt globale Trends, die den Wiederverkaufsmarkt neu gestalten

PARIS, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Boston Consulting Group (BCG) und Vestiaire Collective, die weltweit führende Plattform für gebrauchte Luxusmode, gaben heute eine neue Zusammenarbeit bekannt und veröffentlichten ihren Bericht für 2025 mit dem Titel: „Das nächste Kapitel des Wiederverkaufs – Wie Mode- und Luxusmarken auf dem Secondhand-Markt erfolgreich sein können". Basierend auf einer Umfrage unter 7.800 Nutzern von Vestiaire Collective zeigt der Bericht, dass Wiederverkäufe bereits 28% ihrer Garderobe ausmachen – bei Kleidung sind es sogar 30% und bei Handtaschen 40%.

Secondhand-Mode und Luxusgüter sollen bis 2030 einen Wert von bis zu 360 Milliarden US-Dollar erreichen und damit dreimal schneller wachsen als der Markt für Neuware

Secondhand-Mode und Luxusartikel sind auf dem Vormarsch. Bis 2030 wird der weltweite Wiederverkaufsmarkt voraussichtlich ein Volumen von 360 Milliarden US-Dollar erreichen.

Mit einem jährlichen Wachstum von 10% wächst der Gebrauchtwarenmarkt dreimal schneller als der Markt für Neuwaren.

„Ob auf der Suche nach begehrten Secondhand-Modestücken zu erschwinglichen Preisen oder dem Nervenkitzel der Jagd nach wirklich einzigartigen Fundstücken – der Weiterverkauf ist heute fester Bestandteil des Einkaufsverhaltens und der Garderobengestaltung der Menschen. Heute ist es eine bewusste Entscheidung", sagt Fanny Moizant, Mitbegründerin und Präsidentin von Vestiaire Collective und Mitautorin des Berichts.

„Da der Wiederverkauf mittlerweile dreimal so schnell wächst wie der Verkauf von Mode und Luxusartikeln aus erster Hand, hat sich der Markt von einem Experiment zu einem unverzichtbaren Bestandteil entwickelt", so Felix Krueger, Managing Director und Partner bei BCG und Mitautor des Berichts. „Viele Marken sehen darin mittlerweile einen wichtigen Kanal, um neue Kunden zu gewinnen. Angetrieben von der Generation Z und anderen Verbrauchern, für die der Wiederverkauf selbstverständlich ist, gewinnt diese Entwicklung zunehmend an Dynamik."

Warum Verbraucher Secondhand kaufen und verkaufen

Erschwinglichkeit ist nach wie vor ein wichtiger Motivator für Verbraucher, Mode und Luxus aus zweiter Hand zu kaufen. Fast 80% der Befragten nannten Erschwinglichkeit als Hauptkaufgrund. Verbraucher werden jedoch auch aus folgenden Gründen vom Weiterverkauf angezogen: