AKTIE IM FOKUS
Rally von Airbus stockt nach Rekordhoch
- Airbus-Aktien erreichen Rekordhoch bei 206,65 Euro.
- Auslieferungen im September steigen auf 73 Flugzeuge.
- Jahresziel von 820 Maschinen bleibt trotz Herausforderungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien des Flugzeugherstellers Airbus haben am Donnerstag ein weiteres Rekordhoch erreicht, anschließend kam die starke Aufwärtsbewegung jedoch zum Erliegen. Gegen Mittag trat der Kurs des Flugzeugherstellers mit 205,50 Euro auf der Stelle. Zuvor hatten die Papiere mit 206,65 Euro den höchsten Stand ihrer 25-jährigen Börsenhistorie erreicht.
Am Vortag hatte das Unternehmen kurz nach Börsenschluss die Zahl der im September ausgelieferten Maschinen bekanntgegeben. Analysten lobten diese: Mit 73 Flugzeugen habe Airbus die Auslieferungen auf Jahressicht fast um die Hälfte gesteigert, schrieb Chloe Lemarie von Jefferies. Sie habe nur mit 69 Flugzeugen im September gerechnet. Ken Herbert von der Bank RBC zeigte sich zuversichtlich, dass Airbus sein Jahresziel von etwa 820 ausgelieferten Maschinen erreichen wird.
Die Aktie hat nach einer Schwächephase im April deutlich an Fahrt aufgenommen. Dabei profitierte das Papier unter anderem von der Erwartung steigender Rüstungsausgaben. Das Geschäft mit Waffen ist bei Airbus zwar deutlich kleiner als das mit Flugzeugen für die zivile Luftfahrt, dennoch rückte die Sparte bei der Bewertung des Unternehmens zuletzt stärker in den Fokus.
Im Flugzeuggeschäft rang Airbus zuletzt mit Problemen wegen fehlender Triebwerke mit einer stockenden Auslieferung. Konzernchef Guillaume Faury hatte im Sommer bei der Vorlage der Halbjahreszahlen allerdings das Ziel von etwa 820 ausgelieferten Flugzeugen bestätigt. In den ersten neun Monaten des Jahres lieferte Airbus jedoch nur 507 Flieger aus. Das sind nur rund 60 Prozent des Jahresziels, obwohl bereits drei Viertel des Jahres vorbei sind.
In den noch verbleibenden drei Monaten muss Airbus also noch mehr als 300 Flugzeuge an Kunden ausliefern, um das selbst gesteckte Ziel zu erreichen. Analysten halten dies für möglich. 2024 hatte es ähnlich ausgesehen. Damals hatte das Unternehmen das Auslieferungsziel auch nur dank eines Schlussspurts zum Jahresende hin geschafft.
Mit dem Anstieg auf das Rekordniveau am Donnerstag baute die Aktie ihr Jahresplus auf gut ein Drittel aus. Damit gehört das Papier zu den zehn besten Titeln im deutschen Leitindex Dax in diesem Jahr. Auch in den vergangenen fünf Jahren übertraf Airbus mit einem Anstieg von 125 Prozent den Index, der in dem Zeitraum um knapp 80 Prozent zulegte.
Mit einem Börsenwert von rund 163 Milliarden Euro ist Airbus zudem eines der wertvollsten Unternehmen, die an der deutschen Börse notiert sind. Noch mehr sind aktuell nur SAP (290 Mrd Euro) und Siemens (198 Mrd) wert./zb/bek/mis
