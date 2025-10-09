Deutsche Bank hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 42 Euro - 'Buy'

T-Mobile hat bei EchoStars Spektrum-Ausstieg wirklich total gepennt: Trotz Interesse an Low-/Mid-Band-Lizenzen (z. B. 600 MHz für ländliche Abdeckung) haben sie sich nichts vom Hauptdeal mit AT&T gesichert. Dazu noch der Starlink-Deal, absolute Voll-Katastrophe, für Starlink ein Game-Changer für globale Konnektivität.

Man sieht jetzt, dass der Zukauf von Sprints 2.5-GHz-Spektrum für T-Mobile hoch war im Vergleich.

Der Starlink-Deal verschärft die Herausforderungen für T-Mobile und natürlich auch für die Deutsche Telekom erheblich:

Starlink ist eine echte Bedrohung für den 300-Mrd.-USD-Markt der Carrier, da D2D Kunden in Dead Zones abzieht – genau T-Mobiles Schwachstelle trotz Sprint-Spektrum.

Die Partnerschaft mit Starlink (seit 2022 für Satelliten-5G) ist jetzt asymmetrisch: Starlink braucht T-Mobile nicht mehr für Spektrum oder Tests, könnte stattdessen eigenständig als MVNO agieren oder Boost Mobile übernehmen. T-Mobiles Beta-D2D (Texting) gilt als unzuverlässig in Tests, während Starlink skalierbarer ist (3.000+ Satelliten). Starlink könnte T-Mobiles Abonnenten in ländlichen Gebieten erobern, wo T-Mobile trotz 5G-Führung Lücken hat.

Höhere Wettbewerbsdruck senkt die Synergien aus dem Sprint-Merger und behindert das Wachstum in den USA (T-Mobiles Umsatz: +5 % 2025, aber Schulden hoch). Starlinks globale Dominanz droht DT's US-Geschäft zu schwächen – Analysten warnen vor "Ende der vierten Carrier" und neuem "Satelliten-Krieg", der traditionelle Netze obsolet macht. T-Mobile muss nun teurer in Spektrum (z. B. FCC-Auktionen) investieren, um mitzuhalten.

Die Spektrum-Deals um EchoStar markieren einen Wendepunkt: AT&T profitiert massiv, T-Mobile verpasst Chancen und leidet unter Starlinks Aufstieg, der den Markt disruptet. Höttges' "Kuh vom Eis" klingt ironisch – für DT/T-Mobile eskaliert das Theater eher. Der Sprint-Merger war teuer, aber essenziell; nun droht Starlink, T-Mobiles Vorteile zu unterlaufen. Bis 2030 könnte der Satelliten-Markt 100 Mrd. USD umfassen, mit Legacy-Carriern als Verlierern. Für DT bleibt der US-Markt überaus riskant, die Aktie muss man unter allen Umständen meiden.