ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 42 Euro - 'Buy'
- Kursziel Deutsche Telekom auf 42 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt "Buy", Aktie hinkt Branche hinterher.
- Negative Währungseffekte und Marktunsicherheiten belasten.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie hinke der Branche seit Jahresbeginn vor allem wegen negativer Währungseffekte hinterher, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zuletzt hätten auch die für den Markt überraschende Schwäche des deutschen Breitbandgeschäfts sowie die Sprunghaftigkeit der US-Tochter T-Mobile US belastet. Positive Faktoren seien ignoriert worden, während die Konkurrenz dank Konsolidierungshoffnungen eine Kurserholung gezeigt habe. Grindle sieht sowohl das Geschäft außerhalb der USA als auch die Barmittelentwicklung bei den Bonnern nicht ausreichend gewürdigt./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 29,56 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -0,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 147,25 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +21,62 %/+45,27 % bedeutet.
Starlink ist gefährlich – aber nicht allmächtig
Starlink kann Nischen erobern, besonders in ländlichen Gebieten. Aber T-Mobile US hat eine breite Verteidigungslinie: starke Infrastruktur, clevere Tarife, emotionale Kundenbindung und sogar eine strategische Allianz mit dem Angreifer. Kunden können über T-Mobile Starlink-Dienste nutzen, ohne den Anbieter zu wechseln
https://de.investing.com/news/company-news/tmobile-steigert-quartalsdividende-um-16--auf-102-usdollar-je-aktie-93CH-3153944
T-Mobile hat bei EchoStars Spektrum-Ausstieg wirklich total gepennt: Trotz Interesse an Low-/Mid-Band-Lizenzen (z. B. 600 MHz für ländliche Abdeckung) haben sie sich nichts vom Hauptdeal mit AT&T gesichert. Dazu noch der Starlink-Deal, absolute Voll-Katastrophe, für Starlink ein Game-Changer für globale Konnektivität.
Der Starlink-Deal verschärft die Herausforderungen für T-Mobile und natürlich auch für die Deutsche Telekom erheblich:
Starlink ist eine echte Bedrohung für den 300-Mrd.-USD-Markt der Carrier, da D2D Kunden in Dead Zones abzieht – genau T-Mobiles Schwachstelle trotz Sprint-Spektrum.
Die Partnerschaft mit Starlink (seit 2022 für Satelliten-5G) ist jetzt asymmetrisch: Starlink braucht T-Mobile nicht mehr für Spektrum oder Tests, könnte stattdessen eigenständig als MVNO agieren oder Boost Mobile übernehmen. T-Mobiles Beta-D2D (Texting) gilt als unzuverlässig in Tests, während Starlink skalierbarer ist (3.000+ Satelliten). Starlink könnte T-Mobiles Abonnenten in ländlichen Gebieten erobern, wo T-Mobile trotz 5G-Führung Lücken hat.
Höhere Wettbewerbsdruck senkt die Synergien aus dem Sprint-Merger und behindert das Wachstum in den USA (T-Mobiles Umsatz: +5 % 2025, aber Schulden hoch). Starlinks globale Dominanz droht DT's US-Geschäft zu schwächen – Analysten warnen vor "Ende der vierten Carrier" und neuem "Satelliten-Krieg", der traditionelle Netze obsolet macht. T-Mobile muss nun teurer in Spektrum (z. B. FCC-Auktionen) investieren, um mitzuhalten.
Die Spektrum-Deals um EchoStar markieren einen Wendepunkt: AT&T profitiert massiv, T-Mobile verpasst Chancen und leidet unter Starlinks Aufstieg, der den Markt disruptet. Höttges' "Kuh vom Eis" klingt ironisch – für DT/T-Mobile eskaliert das Theater eher. Der Sprint-Merger war teuer, aber essenziell; nun droht Starlink, T-Mobiles Vorteile zu unterlaufen. Bis 2030 könnte der Satelliten-Markt 100 Mrd. USD umfassen, mit Legacy-Carriern als Verlierern. Für DT bleibt der US-Markt überaus riskant, die Aktie muss man unter allen Umständen meiden.