    HENSOLDT Aktie knickt um -2,22 % ein - 09.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die HENSOLDT Aktie bisher Verluste von -2,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,22 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,00 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +2,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +220,87 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,76 %
    1 Monat +20,71 %
    3 Monate +7,00 %
    1 Jahr +274,50 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stabile Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die sich über 100 Euro hält und zwischen 108 und 110 Euro konsolidiert. Trotz hoher Handelsvolumina bleibt der Kurs stabil, was als positiv gewertet wird. Die Erwartungen für die Kursentwicklung sind optimistisch, mit Zielmarken von 140 Euro bis Jahresende. Investitionen in neue Produktionsanlagen und strategische Partnerschaften stärken die Marktposition, während HENSOLDT als Technologieführer in der Drohnenabwehr gilt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,71 Mrd. wert.

    GOLDRAUSCH auf 5.000 USD? RÜSTUNGS-AKTIEN vor Milliardenauftrag! Barrick Mining, Hensoldt, Kobo Resources!


    Während der Shutdown in den USA läuft, hält der Run auf Sachwerte an: Die Geschwindigkeit, mit der die Preise für Gold und Silber steigen, ist fast schon bedenklich. Im Aktienbereich sind KI und Rüstung die Treiber. Mit überraschender Leichtigkeit …

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    HENSOLDT

    -2,58 %
    +2,76 %
    +20,71 %
    +7,00 %
    +274,50 %
    +394,90 %
    +946,90 %
    +560,84 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
