HENSOLDT Aktie knickt um -2,22 % ein - 09.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,22 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,00 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +2,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +220,87 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,76 % 1 Monat +20,71 % 3 Monate +7,00 % 1 Jahr +274,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stabile Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die sich über 100 Euro hält und zwischen 108 und 110 Euro konsolidiert. Trotz hoher Handelsvolumina bleibt der Kurs stabil, was als positiv gewertet wird. Die Erwartungen für die Kursentwicklung sind optimistisch, mit Zielmarken von 140 Euro bis Jahresende. Investitionen in neue Produktionsanlagen und strategische Partnerschaften stärken die Marktposition, während HENSOLDT als Technologieführer in der Drohnenabwehr gilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,71 Mrd. wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.