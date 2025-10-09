RENK Group Aktie fällt um -2,18 % - 09.10.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die RENK Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,71 % zu Buche.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -2,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -1,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +350,36 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,87 % 1 Monat +20,02 % 3 Monate +18,71 % 1 Jahr +308,67 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,16 Mrd. wert.

Die RENK Group AG hat im Jahr 2025 für erhebliches Aufsehen an den Finanzmärkten gesorgt. Der Hersteller von Antriebs- und Getriebesystemen, der vor allem in der Verteidigungs- und Industriebranche tätig ist, hat sich von einem Nischenwert zu einem …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.