    RENK Group Aktie fällt um -2,18 % - 09.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die RENK Group Aktie bisher Verluste von -2,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -2,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die RENK Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,71 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -1,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +350,36 %.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,87 %
    1 Monat +20,02 %
    3 Monate +18,71 %
    1 Jahr +308,67 %

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,16 Mrd. wert.

    RENK Group AG: Börsenstar mit 360% Kurszuwachs – Chancen und Risiken!


    Die RENK Group AG hat im Jahr 2025 für erhebliches Aufsehen an den Finanzmärkten gesorgt. Der Hersteller von Antriebs- und Getriebesystemen, der vor allem in der Verteidigungs- und Industriebranche tätig ist, hat sich von einem Nischenwert zu einem …

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -2,48 %
    -1,87 %
    +20,02 %
    +18,71 %
    +308,67 %
    +395,35 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener Wert
