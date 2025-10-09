Heute am 09.10.2025: mutares Aktie im Anlegerfokus

Die mutares Aktie notiert aktuell bei 31,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,14 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,95 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die mutares Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,55 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die mutares Aktie damit um -0,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +25,42 % gewonnen.

mutares Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,82 % 1 Monat -1,31 % 3 Monate -10,55 % 1 Jahr +27,00 %

Informationen zur mutares Aktie

Es gibt 21 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 651,77 Mio. wert.

mutares Aktie jetzt kaufen?

Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.