Rheinmetall: Einmalige Chance? Darum ist die Aktie JETZT heiß!

Seit wenigen Monaten hat Rheinmetall die Produktion seiner HERO-Modelle in Italien hochgefahren. An den Standorten in Musei und Domusnovas auf Sardinien, betrieben durch die Tochtergesellschaft RWM Italia, läuft die Serienfertigung der Loitering Munition, die in Zusammenarbeit mit dem israelischen Hersteller UVision entwickelt wurde. Diese präzisionsgelenkten Munitionseinheiten sind für den Einsatz in modernen Konflikten konzipiert und umfassen drei Varianten: die HERO 30 für den infanteristischen Einsatz, die HERO 120 für präzise Angriffe auf gepanzerte Fahrzeuge sowie die HERO 400 für langstreckenfähige Präzisionsangriffe auf befestigte Stellungen. Mit einem Auftragsbestand von mehr als 200 Millionen Euro ist die Nachfrage nach diesen Systemen in Europa und darüber hinaus deutlich gewachsen.

Die Korrektur hat bei vielen Anlegern Fragen aufgeworfen, ob sich nun eine günstige Einstiegsmöglichkeit für die Rheinmetall-Aktie bietet. Trotz der jüngsten Schwäche zeigt sich das Unternehmen weiterhin gut positioniert, was durch die starke Expansion im Bereich der Loitering Munition (Flugkörper, die Ziele lokalisieren und treffen) in Italien unterstrichen wird.

Neben der Expansion im Bereich der Loitering Munition hat Rheinmetall auch in andere Bereiche der Verteidigungstechnologie investiert. Das Unternehmen produziert erfolgreich Drohnen, wie die LUNA NG, und hat 2024 mit unbemannten Luftfahrzeugen einen Umsatz von etwa 120 Millionen Euro erzielt. Weitere Kooperationen mit internationalen Partnern wie Lockheed Martin und Anduril stärken das Portfolio des Unternehmens im Bereich der unbemannten Systeme und Drohnenabwehr.

Trotz des jüngsten Kursrückgangs bleibt Rheinmetall aus Sicht der Analysten ein solides Investment. So hat die Deutsche Bank das Kursziel auf 1.950 Euro belassen, während Berenberg die Zielmarke auf 2.330 Euro angehoben hat. Diese positiven Einschätzungen stützen sich auf die starke Auftragslage und die positiven Wachstumsperspektiven im Verteidigungssektor. Auch Jefferies und UBS bleiben optimistisch und bestätigen ihre "Buy"-Einstufungen mit Kurszielen von 2.250 Euro bzw. 2.205 Euro.

Für Anleger könnte die aktuelle Kurskorrektur eine interessante Gelegenheit darstellen, in Rheinmetall zu einem günstigeren Preis einzutreten. Das Unternehmen bleibt trotz kurzfristiger Schwächen in einer soliden Position, um von den wachsenden Aufträgen und der Expansion in den Verteidigungsbereich zu profitieren. Langfristig dürfte Rheinmetall, gestützt durch starke Wachstumsprognosen, weiterhin ein attraktives Investment bleiben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 1.913EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.

