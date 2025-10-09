    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank hebt LVMH auf 'Buy' - Ziel hoch auf 635 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank stuft LVMH von "Hold" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel für LVMH steigt von 520 auf 635 Euro.
    • Positive Stimmung für Luxusgüter durch Umsatzentwicklung.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt LVMH auf 'Buy' - Ziel hoch auf 635 Euro
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat LVMH von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 635 Euro angehoben. Die Investorenstimmung habe sich mit Blick auf Europas Luxusgüterkonzerne im vergangenen Quartal dank einer besseren währungsbereinigten Umsatzentwicklung aufgehellt, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erholung sei noch in einem frühen Stadium und könnte bei positiven Signalen aus China weiter Fahrt aufnehmen. Neben LVMH stufte Cochrane auch Burberry hoch. Beide Titel verdienten nun ebenso ein Kaufvotum wie die von Hermes, Pandora und Zegna. Etwas vorsichtiger ist der Experte bei Richemont, Kering und Moncler, sieht aber keine klaren Abwärtsrisiken./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE!
    Long
    538,71€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    612,01€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    -0,73 %
    +9,91 %
    +17,20 %
    +18,85 %
    -11,45 %
    -6,44 %
    +41,23 %
    +254,52 %
    +18.229,59 %
    ISIN:FR0000121014WKN:853292

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 573,7 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +9,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 285,73 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 470,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 635,00EUR was eine Bandbreite von -17,79 %/+11,07 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 635 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 635,00, was eine Steigerung von +10,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Deutsche Bank hebt LVMH auf 'Buy' - Ziel hoch auf 635 Euro Deutsche Bank Research hat LVMH von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 635 Euro angehoben. Die Investorenstimmung habe sich mit Blick auf Europas Luxusgüterkonzerne im vergangenen Quartal dank einer besseren …