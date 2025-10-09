Deutsche Bank senkt Ziel für Hermes auf 2420 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 2.150 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 224,34 Mrd..

Hermes International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.471,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.650,00EUR was eine Bandbreite von +8,24 %/+24,71 % bedeutet.