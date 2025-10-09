Windkraftkonzern Orsted streicht ein Viertel der Stellen und senkt Kosten
- Orsted plant bis 2027 Abbau von 2.000 Stellen.
- Fokus verlagert sich auf Offshore-Windkraft und Europa.
- Kostensenkungen sollen Wettbewerbsfähigkeit stärken.
FREDERICIA (dpa-AFX) - Der mit politischem Gegenwind in den USA ringende Windparkbetreiber Orsted will mit einem massiven Stellenabbau gegensteuern. Bis Ende 2027 sollen rund 2.000 von 8.000 Jobs gestrichen werden, wie das dänische Unternehmen am Donnerstag in Fredericia mitteilte. Der Fokus werde fortan stärker auf Windkraftanlagen im Meer sowie auf Europa liegen, hieß es zur Begründung. Zudem müsse die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Das Unternehmen hatte bereits Kostensenkungen avisiert, sodass ein umfangreicher Stellenabbau nicht überrascht. Ab 2028 sollen die jährlichen Kosten dann 2 Milliarden dänische Kronen (rund 267 Mio Euro) niedriger liegen.
Orsted hat aktuell mit mehreren Baustellen zu kämpfen. Im September mussten die Dänen auch wegen unterdurchschnittlicher Windgeschwindigkeiten die Gewinnprognose fürs laufende Jahr senken. Zudem musste sich das Unternehmen mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen, um eine Finanzierungslücke zu schließen, nachdem das Unternehmen einen Teilverkauf seines US-Windparkprojektes "Sunrise" vor der Küste New Yorks absagen musste. Hintergrund für den Schritt war die Begrenzung des Windkraftausbaus durch US-Präsident Donald Trump.
Immerhin kann Orsted in einem anderen Fall die Arbeiten an einem fast fertiggestellten Windpark vor der Küste Rhode Islands nach einer Gerichtsentscheidung in den USA wieder aufnehmen, wie im September bekannt wurde. Zuvor hatte die US-Regierung im August einen Baustopp für das Projekt von Revolution Wind LLC verhängt, einem Gemeinschaftsunternehmen von Orsted und Global Infrastructure Partners./mis/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Orsted Aktie
Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 16,57 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um +4,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Orsted bezifferte sich zuletzt auf 6,86 Mrd..
Orsted zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 13,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,75DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 320,00DKK was eine Bandbreite von +853,85 %/+1.869,23 % bedeutet.
