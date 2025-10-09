Von Käseaufschnitt bis Mozzarella
NORMA reduziert im Oktober mehr als 20 Käsesorten ab sofort um bis zu 17 Prozent / Käse der NORMA Eigenmarken BIO SONNE und LECKERROM deutlich im Preis gesenkt (FOTO)
Nürnberg (ots) -
Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden verlassen... und das nun auch im
Käseregal! Der Lebensmittel-Discounter sorgt ab sofort dafür, dass das Brot
noch leckerer und die Pizza noch saftiger wird. Mehr als 20 Käsesorten sind auf
einen Schlag reduziert. Kundinnen und Kunden sparen vor allem bei den
NORMA-Eigenmarken LECKERROM und BIO SONNE bis zu 17 Prozent. Beispielsweise
kostet der Butterkäse in Scheiben und auch der Edamer in Scheiben jetzt statt
2,99 Euro nur noch 2,49 Euro. Wer da nicht zuschlägt, ist kein Käse-Fan.
Alleine in diesem Jahr wurden bei NORMA mehrere hundert wichtige Lebensmittel
quer durch das gesamte Sortiment dauerhaft reduziert. Das ist wahrer Discount!
Denn: Beim Nürnberger Lebensmittel-Händler profitieren am Ende vor allem die
Verbraucherinnen und Verbraucher davon. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA
im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
BIO SONNE Butterkäse / Gouda / Frankendammer 200 g
Bislang: 2,39 EUR
Jetzt: 2,19 EUR
LECKERROM Gratinkäse / Gratinkäse leicht 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
LECKERROM Gouda mittelalt 300 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,79 EUR
LECKERROM Emmentaler in Scheiben 250 g
Bislang: 2,79 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
LECKERROM Schmelzkäse 200 g
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,59 EUR
LECKERROM Gouda / Tilsiter / Maasdamer 150 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
LECKERROM Schmelzkäse-Scheiben 250 g
Bislang: 1,79 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
LECKERROM Käseaufschnitt 250 g
Bislang: 2,19 EUR
Jetzt: 1,89 EUR
LECKERROM Gouda jung in Scheiben 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
LECKERROM Bayerischer Emmentaler am Stück 400 g
Bislang: 3,99 EUR
Jetzt: 3,79 EUR
LECKERROM Räucherscheiben 150 g
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,59 EUR
LECKERROM Butterkäse in Scheiben 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
LECKERROM Edamer / Tilsiter in Scheiben 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
LECKERROM Emmentaler gerieben 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
LECKERROM Gouda / Mozzarella gerieben 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
LECKERROM Gouda Holland mittelalt am Stück 450 g
Bislang: 4,69 EUR
Jetzt: 4,49 EUR
LECKERROM Gouda Holland jung am Stück 450 g
Bislang: 4,19 EUR
Jetzt: 3,99 EUR
LECKERROM Maasdamer in Scheiben 300 g
Bislang: 2,69 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
LECKERROM Emmentaler am Stück 400 g
Bislang: 3,99 EUR
Jetzt: 3,79 EUR
LECKERROM Maasdamer am Stück 350 g
Bislang: 3,79 EUR
Jetzt: 3,59 EUR
LECKERROM Schmelzkäse-Ecken 250 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,39 EUR
LECKERROM Käse Duo 220 g
Bislang: 2,89 EUR
Jetzt: 2,69 EUR
LECKERROM Schnittkäse 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
LECKERROM Gouda / Maasdamer Leicht 200 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6134146
OTS: NORMA
