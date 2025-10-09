    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    NORMA reduziert im Oktober mehr als 20 Käsesorten ab sofort um bis zu 17 Prozent / Käse der NORMA Eigenmarken BIO SONNE und LECKERROM deutlich im Preis gesenkt (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden verlassen... und das nun auch im
    Käseregal! Der Lebensmittel-Discounter sorgt ab sofort dafür, dass das Brot
    noch leckerer und die Pizza noch saftiger wird. Mehr als 20 Käsesorten sind auf
    einen Schlag reduziert. Kundinnen und Kunden sparen vor allem bei den
    NORMA-Eigenmarken LECKERROM und BIO SONNE bis zu 17 Prozent. Beispielsweise
    kostet der Butterkäse in Scheiben und auch der Edamer in Scheiben jetzt statt
    2,99 Euro nur noch 2,49 Euro. Wer da nicht zuschlägt, ist kein Käse-Fan.

    Alleine in diesem Jahr wurden bei NORMA mehrere hundert wichtige Lebensmittel
    quer durch das gesamte Sortiment dauerhaft reduziert. Das ist wahrer Discount!
    Denn: Beim Nürnberger Lebensmittel-Händler profitieren am Ende vor allem die
    Verbraucherinnen und Verbraucher davon. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA
    im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

    BIO SONNE Butterkäse / Gouda / Frankendammer 200 g
    Bislang: 2,39 EUR
    Jetzt: 2,19 EUR

    LECKERROM Gratinkäse / Gratinkäse leicht 250 g
    Bislang: 1,99 EUR
    Jetzt: 1,79 EUR

    LECKERROM Gouda mittelalt 300 g
    Bislang: 2,99 EUR
    Jetzt: 2,79 EUR

    LECKERROM Emmentaler in Scheiben 250 g
    Bislang: 2,79 EUR
    Jetzt: 2,49 EUR

    LECKERROM Schmelzkäse 200 g
    Bislang: 1,69 EUR
    Jetzt: 1,59 EUR

    LECKERROM Gouda / Tilsiter / Maasdamer 150 g
    Bislang: 1,19 EUR
    Jetzt: 0,99 EUR

    LECKERROM Schmelzkäse-Scheiben 250 g
    Bislang: 1,79 EUR
    Jetzt: 1,69 EUR

    LECKERROM Käseaufschnitt 250 g
    Bislang: 2,19 EUR
    Jetzt: 1,89 EUR

    LECKERROM Gouda jung in Scheiben 400 g
    Bislang: 2,99 EUR
    Jetzt: 2,49 EUR

    LECKERROM Bayerischer Emmentaler am Stück 400 g
    Bislang: 3,99 EUR
    Jetzt: 3,79 EUR

    LECKERROM Räucherscheiben 150 g
    Bislang: 1,69 EUR
    Jetzt: 1,59 EUR

    LECKERROM Butterkäse in Scheiben 400 g
    Bislang: 2,99 EUR
    Jetzt: 2,49 EUR

    LECKERROM Edamer / Tilsiter in Scheiben 400 g
    Bislang: 2,99 EUR
    Jetzt: 2,49 EUR

    LECKERROM Emmentaler gerieben 250 g
    Bislang: 1,99 EUR
    Jetzt: 1,79 EUR

    LECKERROM Gouda / Mozzarella gerieben 250 g
    Bislang: 1,99 EUR
    Jetzt: 1,79 EUR

    LECKERROM Gouda Holland mittelalt am Stück 450 g
    Bislang: 4,69 EUR
    Jetzt: 4,49 EUR

    LECKERROM Gouda Holland jung am Stück 450 g
    Bislang: 4,19 EUR
    Jetzt: 3,99 EUR

    LECKERROM Maasdamer in Scheiben 300 g
    Bislang: 2,69 EUR
    Jetzt: 2,49 EUR

    LECKERROM Emmentaler am Stück 400 g
    Bislang: 3,99 EUR
    Jetzt: 3,79 EUR

    LECKERROM Maasdamer am Stück 350 g
    Bislang: 3,79 EUR
    Jetzt: 3,59 EUR

    LECKERROM Schmelzkäse-Ecken 250 g
    Bislang: 2,49 EUR
    Jetzt: 2,39 EUR

    LECKERROM Käse Duo 220 g
    Bislang: 2,89 EUR
    Jetzt: 2,69 EUR

    LECKERROM Schnittkäse 400 g
    Bislang: 2,99 EUR
    Jetzt: 2,49 EUR

    LECKERROM Gouda / Maasdamer Leicht 200 g
    Bislang: 2,29 EUR
    Jetzt: 1,99 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6134146
    OTS: NORMA


