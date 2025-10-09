DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 5100 auf 5300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne nun schon kurzfristig mit einem Kupferpreis von 10.000 US-Dollar pro Tonne und nicht wie bisher erst ab 2027/28, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der Experte verwies auf einen Produktionsstillstand in der Grasberg-Kupfermine in Indonesien sowie etliche andere Produktionsprobleme, was schon im laufenden Quartal zu einem Nachfrageüberhang führen werde. Eine mögliche Angebotsverbesserung im Kupfermarkt ab Mitte 2026 hänge von operativen Verbesserungen in vielen großen Bergwerken ab./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 58,53EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Liam Fitzpatrick

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 51

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 53,00 £ , was eine Steigerung von +4,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer