DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im September seien höher als von ihm erwartet ausgefallen und hätten einen Rekord für diesen Monat erreicht, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 205,3EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 209

Kursziel alt: 209

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

